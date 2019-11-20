Зеленский "застрял" в Харьковской области из-за поломки самолета, пишут СМИ

В Станице Луганской Зеленский принял участие в открытии моста через реку Северский Донец.

В сообщении говорится, что после визита в Станицу Луганскую глава государства должен был вылететь в Очаков, куда прибыли задержанные за нарушение границы РФ украинские корабли. Однако у президентского самолета не завелся двигатель, неисправность обнаружили до взлета.

"Не завелись", - сообщил собеседник издания. Как пишет издание, было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолет Airbus. Сообщается, что Зеленский уже выехал в Харьков, откуда полетит в Очаков.

Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Вечером в среду агентство минобороны Украины АрмияInform подтвердило прибытие всех трех кораблей в порт Очакова Николаевской области.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.