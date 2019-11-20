МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.

"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — сообщил он в своем Telegram-канале.

По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook , которая владеет WhatsApp.

Кроме того, он отметил, что уязвимость такого масштаба может быть использована как бэкдор (дефект алгоритма, намеренно встроенный разработчиком и позволяющий получить несанкционированный доступ к данным. — Прим. ред.).

Дуров допустил, что за шесть лет существования Telegram мессенджер сталкивался с аналогичными уязвимостями. Однако он усомнился, что WhatsApp допускает такие ошибки в системе безопасности из-за несовершенства системы.

"Это очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе", — говорится в сообщении создателя Telegram.

Исходя из этого, Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp.