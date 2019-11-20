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РИА Новости

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

22:01 20.11.2019 (обновлено: 01:35 21.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.
"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — сообщил он в своем Telegram-канале.
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По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.
Кроме того, он отметил, что уязвимость такого масштаба может быть использована как бэкдор (дефект алгоритма, намеренно встроенный разработчиком и позволяющий получить несанкционированный доступ к данным. — Прим. ред.).
Дуров допустил, что за шесть лет существования Telegram мессенджер сталкивался с аналогичными уязвимостями. Однако он усомнился, что WhatsApp допускает такие ошибки в системе безопасности из-за несовершенства системы.
"Это очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе", — говорится в сообщении создателя Telegram.
Исходя из этого, Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp.
В мае текущего года Дуров уже обрушивался с критикой на WhatsApp, утверждая, что мессенджер, как и его материнская Facebook, делились информацией пользователей почти с каждым, кто утверждал, что работает на правительство.
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TelegramWhatsApp Inc.Павел ДуровFacebook, Inc.Технологии
Популярные комментарии
Тот же WhatsApp. Приложение бесплатное, стоит почти у всех. Над ним пыхтят сотни разработчиков, поддерживают, допиливают. Для чего ? Какая выгода от бесплатного приложения ? Зачем так над ним пыхтеть ? Чем оно окупается ? Окупается самым дорогим ресурсом современности - Информацией ( пароли, фотографии, локации, всё это Информация ). И стоит оно дорого, и у него всегда есть покупатель
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