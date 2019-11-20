Страны НАТО одобрили решение включить космос в сферу оборонных интересов

Депутат: планы НАТО в космосе приведут мир к катастрофе В НАТО планируют признать космос сферой своей деятельности. О последствиях этого шага для мира и возможном ответе России рассказал в эфире радио Sputnik зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.