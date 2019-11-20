Страны НАТО одобрили решение включить космос в сферу оборонных интересов

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Страны НАТО согласовали в среду решение включить космос в сферу своих оборонных интересов, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам министерских консультаций в Брюсселе.
"Мы договорились сегодня, что космос должен быть новой оперативной сферой для НАТО наряду с воздушным, наземным, морским и киберпространством", - сообщил он, заверив, что альянс воздержится от размещения там оружия.
По его словам, космическое пространство может использоваться в "агрессивных" целях. "Спутники могут быть заблокированы, взломаны или вооружены, противоспутниковое оружие может нанести ущерб связи и другим услугам, на которые полагаются наши страны, таким как авиаперелеты, прогнозы погоды или банковские услуги", - пояснил он озабоченности альянса.
Ранее Столтенберг заявлял, что признание космоса новой оперативной средой альянса предполагает, что находящиеся там средства будут доступны как в мирное время, так и во время конфликтов.