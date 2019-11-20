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РИА Новости

Путин сказал Мединскому о пользе сотрудничества с Зальцбургским фестивалем

20:04 20.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с министром культуры Владимиром Мединским отметил хороший уровень Зальцбургского музыкального фестиваля и призвал с ним сотрудничать.
В ходе рабочей встречи с президентом Мединский указал на большой международный масштаб Петербургского культурного форума, который завершился несколько дней назад.
"Огромные были делегации Китая, Турции, специальная делегация приехала из Австрии вместе со всем руководством Зальцбургского фестиваля. То есть Зальцбургский фестиваль специально приехал, чтобы выступить у нас на форуме, рассказать о себе и провести презентацию", - сказал Мединский.
"Очень хороший фестиваль, с ними надо сотрудничать", - отметил Путин. Мединский ответил, что Россия работает с этим фестивалем. Он выразил надежду, что Путин приедет на Петербургский культурный форум в следующем году. "Хорошо, спасибо", - ответил президент.
Зальцбургский фестиваль является одним из крупнейших и старейших международных музыкально-театральных фестивалей. Он проводится ежегодно летом с 1920 года. На протяжении многих лет музыка русских композиторов звучит на фестивале. На фестивальной афише в разные годы были представлены оперы Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Игоря Стравинского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева.
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 18:53Культура
Мединский рассказал Путину об итогах Петербургского культурного форума
Культурный форум прошел в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумВладимир МединскийЗальцбургский фестивальВладимир Путин
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