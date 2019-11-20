Путин сказал Мединскому о пользе сотрудничества с Зальцбургским фестивалем

В ходе рабочей встречи с президентом Мединский указал на большой международный масштаб Петербургского культурного форума, который завершился несколько дней назад.

"Огромные были делегации Китая, Турции, специальная делегация приехала из Австрии вместе со всем руководством Зальцбургского фестиваля. То есть Зальцбургский фестиваль специально приехал, чтобы выступить у нас на форуме, рассказать о себе и провести презентацию", - сказал Мединский.

"Очень хороший фестиваль, с ними надо сотрудничать", - отметил Путин. Мединский ответил, что Россия работает с этим фестивалем. Он выразил надежду, что Путин приедет на Петербургский культурный форум в следующем году. "Хорошо, спасибо", - ответил президент.

Зальцбургский фестиваль является одним из крупнейших и старейших международных музыкально-театральных фестивалей. Он проводится ежегодно летом с 1920 года. На протяжении многих лет музыка русских композиторов звучит на фестивале. На фестивальной афише в разные годы были представлены оперы Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Игоря Стравинского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева.