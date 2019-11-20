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РИА Новости

Россия, Украина и Еврокомиссия провели консультации по транзиту газа

19:08 20.11.2019
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Егор Еремов
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа на техническом уровне состоялись в среду, стороны продолжат в ближайшие дни дискуссии на двустороннем уровне, сообщил РИА Новости осведомленный источник в ЕК.
"Состоялись трехсторонние (консультации - ред.) старших должностных лиц с участием всех соответствующих сторон. Было решено, что стороны будут (обсуждать вопросы после этих консультаций - ред.) на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и мы оценим (ситуацию - ред.) на следующей неделе", - сообщил собеседник агентства.
Он не уточнил, будут ли проведены трехсторонние консультации на техническом или министерском уровне на следующей неделе.
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