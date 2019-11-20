В Удмуртии инвалидов поддержат в трудоустройстве и оформлении ипотеки

"Бречалов поручил минсоцтруда провести инвентаризацию предприятий для трудоустройства инвалидов и проработать вопрос по организации их обучения. Минздраву поручено составить дорожную карту по развитию паллиативной помощи. Кроме того, глава региона распорядился проработать вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий инвалидов, в том числе получения ипотеки", - сообщили в пресс-службе, отметив, что запросы общественных организаций инвалидов будут переложены на дорожную карту для их дальнейшей реализации.