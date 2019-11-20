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РИА Новости

В Удмуртии инвалидов поддержат в трудоустройстве и оформлении ипотеки

18:44 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил профильным министерствам региона проработать вопросы трудоустройства, обучения, улучшения жилищных условий и получения ипотеки инвалидами, сообщили в пресс-службе руководства республики.
По данным пресс-службы, глава региона дал соответствующие поручения профильным министерствам по итогам обсуждения проблем жителей Удмуртии с ограниченными возможностями с руководителями республиканских общественных организаций инвалидов.
"Бречалов поручил минсоцтруда провести инвентаризацию предприятий для трудоустройства инвалидов и проработать вопрос по организации их обучения. Минздраву поручено составить дорожную карту по развитию паллиативной помощи. Кроме того, глава региона распорядился проработать вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий инвалидов, в том числе получения ипотеки", - сообщили в пресс-службе, отметив, что запросы общественных организаций инвалидов будут переложены на дорожную карту для их дальнейшей реализации.
"Вопросы людей с ограниченными возможностями здоровья являются актуальными, носят системный характер и их решение требует совместных усилий органов государственной власти и общественных объединений инвалидов. Только в этом случае мы сможем добиться конкретных результатов в социальной поддержке граждан с ограниченными возможностями, проживающих в нашей республике", - сказал на встрече Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияОбщество
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