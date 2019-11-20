Появилось видео задержания подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания военнослужащего Южного военного округа, подозреваемого в государственной измене - он собирал секретные данные по заданию украинской разведки.
На видео длительностью 26 секунд показано, как бойцы ФСБ заходят в частный дом, где произведено задержание подозреваемого. Сам он лежит на полу лицом вниз, сотрудники ФСБ надевают ему наручники. После этого показано лицо задержанного, ноутбук и сотовый телефон.
Ранее в ФСБ сообщали, что в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России военнослужащий Южного военного округа. "По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "государственная измена", следственные действия продолжаются.