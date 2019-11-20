Появилось видео задержания подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

На видео длительностью 26 секунд показано, как бойцы ФСБ заходят в частный дом, где произведено задержание подозреваемого. Сам он лежит на полу лицом вниз, сотрудники ФСБ надевают ему наручники. После этого показано лицо задержанного, ноутбук и сотовый телефон.