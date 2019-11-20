Глава Ленобласти провел личный прием граждан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области . Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел в среду личный прием жителей региона, которые направили обращения в адрес российского руководства.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на приеме речь шла, в частности, о строительстве очистных сооружений в поселке Красносельское, фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в Васкелово, создании тротуара и освещения вдоль Дороги жизни.

"Очень правильно, когда в адрес российского руководства поступают не личные просьбы, а обращения, которые затрагивают интересы многих людей. Все вопросы, которые я рассматривал сегодня на личном приеме, как раз такие: они касаются жителей целых населенных пунктов, а также петербуржцев, выезжающих в область на летнее время и, безусловно, требуют своего решения", ― сказал Дрозденко.

По информации пресс-службы, по каждому из поднятых жителями вопросов глава региона принял конкретные решения и назвал четкие сроки их выполнения. Так очистные сооружения в поселке Красносельское, где сейчас стоки попадают в грунт, должны заработать в декабре следующего года. Создание тротуара и освещения вдоль Дороги жизни уже идет, полностью работы будут завершены к августу 2021 года. По ФАПу в Васкелово сроки строительства по решению губернатора радикально сокращены. Он должен быть достроен, полностью оснащен и готов начать работу к июлю 2021 года.