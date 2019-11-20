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РИА Новости

Глава Ленобласти провел личный прием граждан

17:58 20.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел в среду личный прием жителей региона, которые направили обращения в адрес российского руководства.
Как сообщает пресс-служба главы региона, на приеме речь шла, в частности, о строительстве очистных сооружений в поселке Красносельское, фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в Васкелово, создании тротуара и освещения вдоль Дороги жизни.
"Очень правильно, когда в адрес российского руководства поступают не личные просьбы, а обращения, которые затрагивают интересы многих людей. Все вопросы, которые я рассматривал сегодня на личном приеме, как раз такие: они касаются жителей целых населенных пунктов, а также петербуржцев, выезжающих в область на летнее время и, безусловно, требуют своего решения", ― сказал Дрозденко.
По информации пресс-службы, по каждому из поднятых жителями вопросов глава региона принял конкретные решения и назвал четкие сроки их выполнения. Так очистные сооружения в поселке Красносельское, где сейчас стоки попадают в грунт, должны заработать в декабре следующего года. Создание тротуара и освещения вдоль Дороги жизни уже идет, полностью работы будут завершены к августу 2021 года. По ФАПу в Васкелово сроки строительства по решению губернатора радикально сокращены. Он должен быть достроен, полностью оснащен и готов начать работу к июлю 2021 года.
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"Надеюсь, что строители уложатся. У нас очень жесткая система контроля и все работы должны быть выполнены в означенные сроки", - заявил Дрозденко
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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