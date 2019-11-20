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РИА Новости

США призвали к реформе избирательной системы в Белоруссии

17:46 20.11.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. США признают парламентские выборы в Белоруссии, но призывают к реформе избирательной системы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ, заявили в госдепартаменте.
Выборы в парламент Белоруссии прошли 17 ноября. Наблюдатели миссии ОБСЕ заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам, отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны. В заявлении европейской дипслужбы сообщалось, что ЕС считает, что Белоруссия упустила возможность провести парламентские выборы в полном соответствии с международными стандартами.

"Соединенные Штаты признают мирное проведение парламентских выборов 17 ноября в Белоруссии и большое число аккредитованных местных и международных наблюдателей. Однако миссии по наблюдению за выборами совместно пришли к выводу, что "основные свободы игнорируются и целостность избирательного процесса не обеспечивается должным образом", - говорится в сообщении госдепа.

Отмечается, что выводы и замечания Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы по поводу этих выборов вызывают "глубокую тревогу". При этом в госдепартаменте выражают сожаление, что "альтернативные голоса" не будут представлены в парламенте.
В ведомстве указывают, что "серьезные вопросы" по-прежнему касались препятствий для регистрации партий, снятия кандидатов с регистрации, честности процесса досрочного голосования, непрозрачности и неподтвержденности подсчета голосов, неплюралистичности избирательных комиссий, уголовных санкций за диффамацию, а также ограничения для работы СМИ и в правовом поле.
Парламентские выборы в Белоруссии
18 ноября, 16:27
Ряд свобод был ограничен на выборах в Белоруссии, заявили в БДИПЧ ОБСЕ
"Мы отмечаем, что никаких существенных изменений в избирательном процессе, рекомендованных ОБСЕ и Венецианской комиссией Совета Европы, не произошло. Мы по-прежнему призываем правительство Белоруссии провести серьезную реформу своего избирательного законодательства и процессов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы", - говорится в сообщении.
По итогам выборов в 110 округах были избраны 110 депутатов, оппозиция в парламент нового созыва не прошла. Явка избирателей составила 77,22%. Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт в понедельник заявила, что, хотя парламентские выборы прошли в Белоруссии в спокойной обстановке, они не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов. Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориен Йонкер заявила, что во время выборов ограничивался ряд основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
На выборах были аккредитованы 1030 международных наблюдателей, что является рекордом для Белоруссии за последние десять лет. При этом самые крупные миссии были представлены от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ - в них вошли 475 и 346 наблюдателей соответственно.
Здание ПАСЕ в Страсбурге
18 ноября, 15:47
ПАСЕ разочарована невыполнением рекомендаций на выборах в Белоруссии
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Парламентские выборы в БелоруссииБДИПЧ ОБСЕОБСЕЕвросоюзГосударственный департамент СШАБелоруссияСШАВ мире
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