США призвали к реформе избирательной системы в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. США признают парламентские выборы в Белоруссии , но призывают к реформе избирательной системы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ , заявили в госдепартаменте

Выборы в парламент Белоруссии прошли 17 ноября. Наблюдатели миссии ОБСЕ заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам, отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны. В заявлении европейской дипслужбы сообщалось, что ЕС считает, что Белоруссия упустила возможность провести парламентские выборы в полном соответствии с международными стандартами.

"Соединенные Штаты признают мирное проведение парламентских выборов 17 ноября в Белоруссии и большое число аккредитованных местных и международных наблюдателей. Однако миссии по наблюдению за выборами совместно пришли к выводу, что "основные свободы игнорируются и целостность избирательного процесса не обеспечивается должным образом", - говорится в сообщении госдепа.

Отмечается, что выводы и замечания Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы по поводу этих выборов вызывают "глубокую тревогу". При этом в госдепартаменте выражают сожаление, что "альтернативные голоса" не будут представлены в парламенте.

В ведомстве указывают, что "серьезные вопросы" по-прежнему касались препятствий для регистрации партий, снятия кандидатов с регистрации, честности процесса досрочного голосования, непрозрачности и неподтвержденности подсчета голосов, неплюралистичности избирательных комиссий, уголовных санкций за диффамацию, а также ограничения для работы СМИ и в правовом поле.

"Мы отмечаем, что никаких существенных изменений в избирательном процессе, рекомендованных ОБСЕ и Венецианской комиссией Совета Европы, не произошло. Мы по-прежнему призываем правительство Белоруссии провести серьезную реформу своего избирательного законодательства и процессов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы", - говорится в сообщении.

По итогам выборов в 110 округах были избраны 110 депутатов, оппозиция в парламент нового созыва не прошла. Явка избирателей составила 77,22%. Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт в понедельник заявила, что, хотя парламентские выборы прошли в Белоруссии в спокойной обстановке, они не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов. Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориен Йонкер заявила, что во время выборов ограничивался ряд основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.