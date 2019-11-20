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РИА Новости

Путин объяснил западным партнерам, что их ждет

18:13 20.11.2019 (обновлено: 18:16 20.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Каждое выступление Владимира Путина на инвестиционном форуме "Россия зовет!" — это событие не только для российского, но и для мирового информационного пространства. Российский президент — редчайший пример лидера мировой державы, который готов долго, вживую и очень обстоятельно (с вкраплениями фирменного юмора) отвечать на каверзные вопросы представителей мирового инвестиционного сообщества.
Но "Россия зовет!" — это еще и возможность заглянуть внутрь мыслительного процесса инвесторов, трейдеров, банкиров и промышленников со всего мира, которые приезжают на форум. Их вопросы можно считать своего рода социологическим исследованием, которое может многое рассказать о том, что беспокоит держателей больших капиталов во всем мире.
Если отталкиваться от вопросов и сравнивать их с теми, которые задавались президенту раньше, то первое, что бросается в глаза, — это то, насколько мало в ноосфере иностранных инвесторов, финансистов и банкиров осталось места для Украины и санкций.
Соответствующие вопросы были заданы, но чувствовалось, что это явно не то, что интересует иностранных гостей в первую очередь. Скорее всего, крайне сдержанный интерес к украинской и санкционной тематике связан с тем, что, во-первых, к санкциям и наличию "украинской проблемы" все уже привыкли. А во-вторых — в качестве главного фактора, который будет влиять на состояние российской экономики в будущем (а именно это должно волновать потенциальных инвесторов), ни Украина, ни санкции не рассматриваются.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет!
Вчера, 02:23
Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Пришло время для обсуждения совсем других вопросов: изменения климата (финансистов очень волнуют перспективы российского нефтегазового сектора в условиях глобальной моды на все "зеленое" и борьбы с углеводородными источниками энергии), перспектив мирового нефтяного рынка (вытеснят ли американцы со своей сланцевой нефтью российский нефтяной экспорт), рисков начала рецессии в глобальной экономике и последствий торговой войны между США и Китаем.
Российский лидер указал на успехи российского фондового рынка и на популярность российских финансовых активов среди западных инвесторов: "Судя по динамике фондового рынка, российские активы, отечественные производители, компании и их возможности вызывают высокий интерес у наших коллег, у наших партнеров, у инвесторов. <…> Важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции, в реальные активы, в открытие новых производств и рабочих мест, в основание перспективных рыночных ниш".
Кстати, рынок российских акций, к удивлению многих аналитиков, оказался самым прибыльным крупным фондовым рынком планеты: по оценке стратега Сбербанка по рынку ценных бумаг Коула Эйксона, индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности (то есть индекс, учитывающий дивидендные выплаты) с начала года вырос на 44%.
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Вчера, 15:25
О росте ВВП и доходах. Ключевые заявления Путина на форуме "Россия зовет!"
Президент в очередной раз продемонстрировал способность купировать переживания финансистов, которых беспокоит актуальная международная повестка. Он объяснил, что средства Фонда национального благосостояния не будут вкладываться в нефтегазовый сектор (за исключением развития технологий, которые нельзя импортировать из-за санкций), а пойдут на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных производств. При этом работа для балансирования глобального нефтяного рынка будет продолжена вместе с нашими саудовскими партнерами. Сланцевая добыча в США, по оценке Владимира Путина (которая частично подтверждается оценками даже американских экспертов), "вышла на полку", то есть прошла фазу взрывного роста. Да и нефть, которая добывается в США, не вытесняет российскую с ее традиционных рынков.
А вот на столь важные для многих международных инвесторов вопросы борьбы с изменениями климата нужно все-таки смотреть через призму суровой экономической реальности и рациональных соображений. Судя по заявлениям российского президента, "зеленое безумие", захлестнувшее Евросоюз, Россию, к счастью, обошло стороной: "Пренебрежение таким самым чистым углеводородом, как газ, на мой взгляд, является абсолютно странным. Когда продвигают идеи подобного рода (безуглеродная энергетика. — Прим. ред.), мне кажется, что человечество может опять оказаться в пещерах, но только по причине того, что не будет ничего потреблять. Если вот так вообще всю энергетику свести к нулю или только полагаться на энергию Солнца, или ветра, или приливов, то, знаете... На сегодняшний день технологии таковы, что без углеводородного сырья, без атомной энергетики, без гидроэнергетики человечество не сможет выжить, сохранить свою цивилизацию".
Владимир Путин также продемонстрировал очень оптимистичный настрой в плане перспектив российского нефтегазового гиганта — компании "Газпром": он отметил ее большой потенциал и предрек рост капитализации в будущем.
В качестве мотора развития российской экономики президент обозначил национальные проекты и внутренние инвестиции: "В российской экономике мы ставим задачу запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный объем вложений в основной капитал 25%, а в перспективе — 27% ВВП. Задача вполне достижимая, если иметь в виду, что в текущем году, по предварительным оценкам, этот рост составляет 21,6%".
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
22 октября, 11:55
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Не обошлось и без традиционных для мероприятий такого рода вопросов, которые позволили российскому лидеру сказать о том, о чем другие предпочитают молчать. Например, в ответ на вопрос о схожести Евросоюза и позднего СССР Владимир Путин подчеркнул, что ключевым фактором в развале СССР был не рост национализма, а неэффективность экономики. По оценке президента, ситуации СССР и Евросоюза отличаются, но определенные параллели проводить можно. Европейским инвесторам, вероятно, было интересно узнать, что центральные органы власти Евросоюза принимают больше законов, распространяющихся на все страны Евросоюза, чем принимали советские власти в отношении союзных республик.
Если эту цитату Путина запустят в британское инфополе, можно ожидать, что его обвинят во вмешательстве в британскую политику, ибо лучшего аргумента в пользу выхода Великобритании из Евросоюза трудно себе представить.
Также в разряд ответов из категории "горькая правда, о которой не принято говорить" можно отнести тезис Владимира Путина о том, что реальная причина торговой войны между США и Китаем заключается совсем не в перекосе торгового баланса или искусственно заниженном курсе юаня (как об этом любят говорить наши американские партнеры), а в том, что Китай нашел эффективный способ совмещения государственного планирования и рыночной экономики, и американцы это понимают.
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Вчера, 16:06
Путин назвал сдерживание России и Китая серьезной ошибкой США
На форуме "Россия зовет!" иностранные инвесторы увидели Россию, которая выдержала санкции, сохранила макроэкономическую стабильность и даже накопила достаточно денег, чтобы иметь возможность самой вкладывать серьезные финансовые ресурсы в модернизацию экономики и рост благосостояния граждан. Есть все основания полагать, что среди европейских, китайских, американских и других иностранных инвесторов, финансистов и промышленников найдется достаточно желающих принять самое деятельное (в том числе финансовое) участие в будущем развитии российской экономики.
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Владимир ПутинРоссия зовет!РоссияАвторы
Популярные комментарии
как только что то положительное о России - не важно правда или нет - тут же слетаются мракобесы либерасты) 5 минут не прошло, уже отметились - и украли у них всё и обманули и репрессировали.. бедолаги вы наши) самим то не надоело ядом плеваться по поводу и без?
20 ноября, 19:05
вввася васильев
68010010
Почитав местных патриотов, пытающиеся шутить, понял - что за континент восхищается "фирменным юмором" Путина. Стало грустно. (((
20 ноября, 18:49
сгсаша громов
12201039
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