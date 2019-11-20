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РИА Новости

О росте ВВП и доходах. Ключевые заявления Путина на форуме "Россия зовет!"

15:25 20.11.2019 (обновлено: 16:38 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XI инвестиционного форума "Россия зовет!". Мероприятие получило название "Мосты над волнами деглобализации".
Президент высказался по основным вопросам российской экономики, ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

О повышении производительности труда

"Правительству России, нашему деловому сообществу необходимо добиться кардинальных сдвигов в увеличении производительности труда на основе современных, передовых технологий, роста квалификации и новых компетенций".
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
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22 октября, 11:55
МЭР не планирует менять прогноз по доходам россиян за 2019 год

О доходах россиян

"Одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. <…> Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь пока весьма скромные".

Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин

О росте ВВП

"Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3 процента. За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, — 1,1 процента".

Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
При этом, по оценкам Минэкономразвития, со второго полугодия рост ускорился, отметил президент.

О сокращении безработицы

"Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь — сентябрь она составила 4,6 процента экономически активного населения. Это самое низкое, хочу подчеркнуть, значение в современной истории России".

Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
Центр занятости населения
9 ноября, 05:59
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

О нацпроектах

Путин отметил, что большие средства выделяются из федеральных источников на нацпроекты, но осваивать деньги должны в субъектах.
"У нас нет цели истратить средства во что бы то ни стало. Нам результат нужен".
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
Президент добавил, что этот результат должен выражаться в увеличении темпов роста экономики и производительности.
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14 ноября, 18:08
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Об инвестициях

"Судя по динамике фондового рынка, российские активы, отечественные производители, компании и их возможности вызывают высокий интерес у наших коллег, у наших партнеров, у инвесторов <…> Важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции в реальные активы, в открытие новых производств и рабочих мест, в основание перспективных рыночных ниш".
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин

"В российской экономике мы ставим задачу запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный объем вложений в основной капитал 25 процентов, а в перспективе — 27 процентов ВВП. Задача вполне достижимая, если иметь в виду, что в текущем году, по предварительным оценкам, этот рост составляет 21,6 процента".

Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
30 октября, 13:04
Медведев призвал ведомства сконцентрироваться на росте инвестиций в России

Об импортозамещении

"Я уже могу сказать откровенно и публично: после того как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была".

Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
По словам Путина, санкции в отношении России вынудили ее заниматься импортозамещением в отраслях, которые касаются национальных интересов, связанных с безопасностью страны.
"Сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. И в этом смысле все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике".
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
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Об инфляции и рисках

"Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции. Текущий рост потребительских цен — 3,6 процента, в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру в три процента и, может быть, даже ниже. <…> Вместе с тем снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. И здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса. Нужно, и мы будем держать этот вопрос на постоянном контроле".

Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
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Реальный эффективный курс рубля за десять месяцев вырос на 6,1 процента

О политике ЦБ

"Конечно, денежно-кредитная политика должна соответствовать, и это самое главное, реалиям макроэкономической ситуации. Конечно, задним числом мы все умные, некоторые эксперты говорят, что к этим 6,5 процента ключевой ставки можно было прийти раньше. <…> Наверное, это можно было бы и сделать, и, наверное, это бы сказалось на темпах роста. Но Банк России проводит самостоятельную политику, он имеет на это право и пользуется этим правом в полном объеме".

Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
Здание Центрального банка РФ
25 октября, 13:32
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

О сотрудничестве с США

"У нас много общих интересов с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты — великая страна. Мы всегда относились и относимся с уважением к Соединенным Штатам, мы были дважды союзниками в двух мировых войнах. Все это наша общая история, причем история позитивная. Мы, конечно, хотим сотрудничать и в технологической сфере, и в экономике в целом".
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин

"У нас есть совместные интересы с точки зрения обеспечения международной безопасности. Все-таки Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. Не учитывать этот фактор нельзя. <...> Худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем, на оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество — скажем, в Сирии с организованной преступностью".

Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
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О Парижском соглашении по климату

"США вышли из Парижского соглашения. Ну, мне кажется, что это ошибочное действие, но логику можно понять, потому что те ограничения, которые прежняя администрация на себя взяла, они, безусловно, были, наверное, непростыми для Соединенных Штатов".
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
Президент отметил, что соглашение носит рамочный характер, а не обязывающий. По его мнению, США могли скорректировать свои обязательства.
"Администрация действующая пошла по другому пути. Но надо все равно вовлекать администрацию действующую в решение этих вопросов. Это тоже наше общее поле для совместной деятельности, и я думаю, что это можно делать. Президент Трамп неоднократно говорил о том, что он не собирается уничтожать экологию во всем мире. Надо только найти сбалансированное решение в интересах американской экономики".
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
Вашингтон
4 ноября, 23:41
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

О расчетах в нацвалютах с Китаем

"Устойчивость (китайской) валюты очевидна, и это, конечно, создает предпосылки для более широкого использования юаня во взаимных расчетах. В этой связи хотел бы отметить, что в России рубль является свободно конвертируемой валютой, в любых объемах и в любое время. Он очень удобен для использования. Сочетание этих положительных факторов и с одной и с другой стороны делает абсолютно реалистичным увеличение взаимных расчетов в национальных валютах".

Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
2 ноября, 14:36
Орешкин рассказал о планах по переходу на расчеты в нацвалютах в рамках ШОС

О Зеленском

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний. <…> На мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и в Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Определенные шаги позитивные все-таки были сделаны: я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя вчера еще военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются".

Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
"Каковы перспективы развития наших межгосударственных отношений? Это в значительной степени будет зависеть от украинской стороны. Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными".
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Владимир Путин
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Вчера, 00:30
Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
В сессии также приняли участие председатель и главный исполнительный директор Moelis & Company Кен Моэлис, президент Eni Эмма Марчегалья, исполнительный директор совета директоров, президент Фонда Шелкового пути Ван Яньчжи.
Модерировал дискуссию глава ВТБ Андрей Костин.
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Министерство экономического развития РФЦентральный Банк РФВТБВладимир ПутинРоссия зовет!Экономика
Популярные комментарии
Да! В зале сидят долларовые миллионеры и миллиардеры. Для которых США и Европа это Родина, где у них собственность, родные и интересы. Россия же, это дойная корова, которая даёт только прибыль.
20 ноября, 16:14
Агафон Батечко
2600101
Интересно в стране есть хоть один человек, который верит в этот "рост экономики"
20 ноября, 16:44
aantshibaev
2110012
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