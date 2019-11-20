О росте ВВП и доходах. Ключевые заявления Путина на форуме "Россия зовет!"

О повышении производительности труда
О доходах россиян
"Одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. <…> Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь пока весьма скромные".
О росте ВВП
"Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3 процента. За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, — 1,1 процента".
О сокращении безработицы
"Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь — сентябрь она составила 4,6 процента экономически активного населения. Это самое низкое, хочу подчеркнуть, значение в современной истории России".
О нацпроектах
Об инвестициях
"В российской экономике мы ставим задачу запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный объем вложений в основной капитал 25 процентов, а в перспективе — 27 процентов ВВП. Задача вполне достижимая, если иметь в виду, что в текущем году, по предварительным оценкам, этот рост составляет 21,6 процента".
Об импортозамещении
"Я уже могу сказать откровенно и публично: после того как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была".
Об инфляции и рисках
"Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции. Текущий рост потребительских цен — 3,6 процента, в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру в три процента и, может быть, даже ниже. <…> Вместе с тем снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали. И здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса. Нужно, и мы будем держать этот вопрос на постоянном контроле".
О политике ЦБ
"Конечно, денежно-кредитная политика должна соответствовать, и это самое главное, реалиям макроэкономической ситуации. Конечно, задним числом мы все умные, некоторые эксперты говорят, что к этим 6,5 процента ключевой ставки можно было прийти раньше. <…> Наверное, это можно было бы и сделать, и, наверное, это бы сказалось на темпах роста. Но Банк России проводит самостоятельную политику, он имеет на это право и пользуется этим правом в полном объеме".
О сотрудничестве с США
"У нас есть совместные интересы с точки зрения обеспечения международной безопасности. Все-таки Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. Не учитывать этот фактор нельзя. <...> Худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем, на оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество — скажем, в Сирии с организованной преступностью".
О Парижском соглашении по климату
О расчетах в нацвалютах с Китаем
"Устойчивость (китайской) валюты очевидна, и это, конечно, создает предпосылки для более широкого использования юаня во взаимных расчетах. В этой связи хотел бы отметить, что в России рубль является свободно конвертируемой валютой, в любых объемах и в любое время. Он очень удобен для использования. Сочетание этих положительных факторов и с одной и с другой стороны делает абсолютно реалистичным увеличение взаимных расчетов в национальных валютах".
О Зеленском
"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний. <…> На мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и в Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Определенные шаги позитивные все-таки были сделаны: я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя вчера еще военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются".