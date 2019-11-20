Всероссийский конкурс "Лучшая швея" пройдет в Ивановской области

ИВАНОВО, 20 ноя – РИА Новости. Ивановская область станет площадкой проведения федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Конкурс пройдёт в Ивановской области в августе 2020 года. Его участниками смогут стать швеи, стаж работы которых составляет не менее трех лет, победившие в региональных этапах конкурса", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, участие в федеральном этапе уже подтвердили 20 регионов России.
"Конкурсные испытания включат проверку теоретических знаний участников и практические задания. Победитель федерального этапа конкурса получит денежное поощрение в размере 300 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места – 200 и 100 тысяч рублей соответственно", - пояснил представитель пресс-службы.
Организаторами конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и правительство Ивановской области. Мероприятие направлено повышение престижа рабочих профессий и профессионального уровня работников.