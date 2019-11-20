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РИА Новости

На Украине более 300 госпредприятий начали готовить для приватизации

17:23 20.11.2019 (обновлено: 18:52 20.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило передачу 339 госпредприятий Фонду госимущества Украины (ФГИУ) для проведения приватизации, сообщил в среду замминистра Павел Кухта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря подготовить большие государственные предприятия к приватизации и провести первый такой конкурс не позже 1 апреля. Кроме того, он среди прочего поставил задачу министерству начать подготовку к масштабной приватизации. После этого Кухта заявлял, что как минимум пять крупных и 300 малых предприятий должны быть приватизированы в 2020 году.
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"Сегодня запустили передачу с минэкономики в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию, выполняя поручение президента Украины о передаче 500 объектов до конца 2019 года", - написал сегодня Кухта на страничке в Facebook.
По его словам, большинство из этих предприятий неэффективны, производственной деятельности не осуществляют, но имеют на балансе недвижимое госимущество.
"Минэкономики - первое министерство, которое начало массовую передачу в ФГИУ таких непрофильных объектов. Далее мяч на поле фонда госимущества, который подготовит и проведет публичные аукционы, чтобы эти активы наконец заработали в пользу украинцев", - заключил Кухта.
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