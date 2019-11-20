На Украине более 300 госпредприятий начали готовить для приватизации

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря подготовить большие государственные предприятия к приватизации и провести первый такой конкурс не позже 1 апреля. Кроме того, он среди прочего поставил задачу министерству начать подготовку к масштабной приватизации. После этого Кухта заявлял, что как минимум пять крупных и 300 малых предприятий должны быть приватизированы в 2020 году.