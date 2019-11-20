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РИА Новости

Власти Ленобласти расширили круг лиц на получение выплаты на капремонт

17:07 20.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата денежных средств на кассе
Выплата денежных средств на кассе
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области приняли закон, предусматривающий расширение круга граждан, имеющих право на получение, а также на увеличение выплаты на капитальный ремонт жилых домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ленобласти.
По его словам, с 1 января 2020 года размер выплат на ремонт домовладений ветеранов увеличится на 20%, с 287 до 344 тысяч рублей на одного человека, и с 335 до 437 тысяч рублей на семью, состоящую из двух и более человек. В рамках выплат хозяева домовладений могут отремонтировать кровлю, пол, печное оборудование, выполнить замену оконных и дверных блоков, крыльца, подвальных помещений, а также укрепить фундамент дома.

"Кроме того, теперь воспользоваться правом на ремонт, помимо инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, супругов погибших или умерших ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, могут также и труженики тыла", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что с начала 2015 года, когда вступил в силу областной закон "О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов" по 2018 год за счет средств областного бюджета - 110 миллионов рублей - было отремонтировано 382 домовладения ветеранов. В 2019 году 87 ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты на проведение ремонтных работ на общую сумму 25,5 миллиона рублей. Уже отремонтировано 70 домов. Кроме того, для обеспечения ветеранов жильем из федерального бюджета также было предусмотрено 34,6 миллиона рублей. Этих средств хватит, чтобы обеспечить жильем 25 ветеранов, при этом на данный момент, 14 ветеранов его уже получили, еще 11 получат квартиры до конца года.
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