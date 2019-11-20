Столтенберг объяснил планы по признанию космоса сферой операций НАТО

"Мы не будем "вооружать" космос, мы не будем размещать оружие в космосе, но мы позаботимся о том, чтобы имеющиеся там средства были доступны в условиях мира, кризиса и конфликта", - сказал он журналистам в среду перед началом министерских переговоров.