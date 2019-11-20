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РИА Новости

Столтенберг объяснил планы по признанию космоса сферой операций НАТО

17:01 20.11.2019 (обновлено: 18:43 20.11.2019)
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© Фото : NIDS/NATO Multimedia LibraryГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Планируемое признание космоса новой оперативной средой альянса предполагает, что находящиеся там средства будут доступны как в мирное время, так и во время конфликтов, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Накануне он заявил, что страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие.
"Мы не будем "вооружать" космос, мы не будем размещать оружие в космосе, но мы позаботимся о том, чтобы имеющиеся там средства были доступны в условиях мира, кризиса и конфликта", - сказал он журналистам в среду перед началом министерских переговоров.
Ранее он заявлял, что подход альянса к космосу "будет оставаться оборонительным и полностью соответствовать международному праву", но при этом указывал на необходимость "обеспечить поддержку миссий и операций".
Первая для альянса концепция политики в сфере космоса, охватывающая вопросы от спутниковой связи до обнаружения пусков ракет, была утверждена в июне.
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19 ноября, 15:12
В Госдуме прокомментировали планы НАТО признать космос оперативной сферой
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