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РИА Новости

В МИД России выступили за поиск инклюзивного диалога в Боливии

16:57 20.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. РФ выступает за поиск инклюзивного диалога в Боливии с участием всем политических сил, заявил журналистам глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы убеждены, что сейчас самое главное - поиск диалога на основе взаимоуважения, диалога инклюзивного, с участием всех политических сил", - сказал Щетинин.
Он отметил, что исключать кого-либо из этого процесса означало бы ставить под угрозу поиск национального согласия в интересах восстановления стабильности в стране.
"Конкретные формы, проявления этого, безусловно, зависят от самих боливийцев, в том числе и касаемо участия тех или иных политических лидеров, деятелей в процессе подготовки выборов", - добавил он.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииАлександр ЩетининЭво МоралесМИД РФБоливияРоссияВ мире
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