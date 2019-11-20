В МИД России выступили за поиск инклюзивного диалога в Боливии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. РФ выступает за поиск инклюзивного диалога в Боливии с участием всем политических сил, заявил журналистам глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы убеждены, что сейчас самое главное - поиск диалога на основе взаимоуважения, диалога инклюзивного, с участием всех политических сил", - сказал Щетинин.
Он отметил, что исключать кого-либо из этого процесса означало бы ставить под угрозу поиск национального согласия в интересах восстановления стабильности в стране.
"Конкретные формы, проявления этого, безусловно, зависят от самих боливийцев, в том числе и касаемо участия тех или иных политических лидеров, деятелей в процессе подготовки выборов", - добавил он.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах глава государства Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.