В МИД России выступили за поиск инклюзивного диалога в Боливии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. РФ выступает за поиск инклюзивного диалога в Александр Щетинин. РФ выступает за поиск инклюзивного диалога в Боливии с участием всем политических сил, заявил журналистам глава латиноамериканского департамента МИД РФ

"Мы убеждены, что сейчас самое главное - поиск диалога на основе взаимоуважения, диалога инклюзивного, с участием всех политических сил", - сказал Щетинин.

Он отметил, что исключать кого-либо из этого процесса означало бы ставить под угрозу поиск национального согласия в интересах восстановления стабильности в стране.

"Конкретные формы, проявления этого, безусловно, зависят от самих боливийцев, в том числе и касаемо участия тех или иных политических лидеров, деятелей в процессе подготовки выборов", - добавил он.