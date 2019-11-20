Международный архитектурный консорциум разработает мастер-план Дербента

МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Консорциум российских, французских, британских и нидерландских архитекторов под руководством проектно-консалтинговой компании "Новая земля" признан победителем Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана города Консорциум российских, французских, британских и нидерландских архитекторов под руководством проектно-консалтинговой компании "Новая земля" признан победителем Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана города Дербент , сообщает администрация городского округа.

Конкурс инициирован Благотворительным фондом "Я люблю Дербент" при поддержке правительства Дагестана и администрации городского округа. Председателем жюри стал глава Дагестана Владимир Васильев, лично курировавший проведение конкурса.

Победитель был выбран накануне среди трех финалистов на открытом заседании жюри, с которого велась прямая трансляция.

Команда под управлением "Новой земли" предложила концепцию, рассматривающую Дербент как "перекресток культур и эпох". В ее основу лег принцип "компактного города", что предполагает развитие территорий, уже обеспеченных инфраструктурой, и исключает формирование изолированных "спальных районов". Озелененные улицы свяжут все городские районы. "Зеленый пояс" на окраинах, созданный совместно с горожанами, ограничит неконтролируемую застройку, улучшит экологическую ситуацию. Одновременно в центре города планируется создать "туристическую милю", говорится в сообщении.

Второе место на конкурсе занял консорциум под лидерством INDarchitects, в который вошли датские и российские архитекторы. Третьим стал консорциум под руководством Института Генплана Москвы, в который вошло также дагестанское бюро SKTS.