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РИА Новости

Международный архитектурный консорциум разработает мастер-план Дербента

16:53 20.11.2019
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© Фото : предоставлено министерством туризма ДагестанаДербент
Дербент
© Фото : предоставлено министерством туризма Дагестана
МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Консорциум российских, французских, британских и нидерландских архитекторов под руководством проектно-консалтинговой компании "Новая земля" признан победителем Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана города Дербент, сообщает администрация городского округа.
Конкурс инициирован Благотворительным фондом "Я люблю Дербент" при поддержке правительства Дагестана и администрации городского округа. Председателем жюри стал глава Дагестана Владимир Васильев, лично курировавший проведение конкурса.
Победитель был выбран накануне среди трех финалистов на открытом заседании жюри, с которого велась прямая трансляция.
Команда под управлением "Новой земли" предложила концепцию, рассматривающую Дербент как "перекресток культур и эпох". В ее основу лег принцип "компактного города", что предполагает развитие территорий, уже обеспеченных инфраструктурой, и исключает формирование изолированных "спальных районов". Озелененные улицы свяжут все городские районы. "Зеленый пояс" на окраинах, созданный совместно с горожанами, ограничит неконтролируемую застройку, улучшит экологическую ситуацию. Одновременно в центре города планируется создать "туристическую милю", говорится в сообщении.
Второе место на конкурсе занял консорциум под лидерством INDarchitects, в который вошли датские и российские архитекторы. Третьим стал консорциум под руководством Института Генплана Москвы, в который вошло также дагестанское бюро SKTS.
Музей Цитадель Нарын — кала в городе Дербент Республики Дагестан
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"Все представленные концепции соответствуют заявленному техническому заданию. Я считаю, что нужно выделить интересные идеи из каждой представленной концепции и проработать на их основе конечный материал. Формирование общественного пространства тоже очень важно. В числе существенных задач и то, что необходимо создать такие условия, чтобы люди не уезжали, а оставались жить и работать в Дербенте", - приводится в сообщении комментарий председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана Незира Гусейнова.
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Республика ДагестанОбщество
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