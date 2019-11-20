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РИА Новости

Генсек НАТО призвал союзников помочь Украине и Грузии

16:46 20.11.2019
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу предоставить ресурсы для увеличения помощи Украине и Грузии, отметив, что регион Черного моря важен для альянса.
"Черноморский регион важен для НАТО… Мы работаем с нашим партнерами - как с Грузией, так и с Украиной - в этом регионе, и я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и персонал, чтобы обеспечить наращивание практической поддержки", - сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе перед началом министерских переговоров.
Он также добавил, что НАТО "поддерживает Грузию на ее пути к членству в альянсе". "Цель присутствия НАТО в Грузии – помочь ей модернизировать ее институты безопасности и обороны", - заключил генсек альянса.
В апреле страны НАТО согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. Меры также направлены на повышение осведомленности НАТО о ситуации в Черном море.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 14:09
"Тверды и едины". Генсек НАТО призвал к диалогу с Россией
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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НАТОЙенс СтолтенбергГрузияУкраинаВ мире
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