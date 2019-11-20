Генсек НАТО призвал союзников помочь Украине и Грузии

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Генсек Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу предоставить ресурсы для увеличения помощи Украине Грузии , отметив, что регион Черного моря важен для альянса.

"Черноморский регион важен для НАТО… Мы работаем с нашим партнерами - как с Грузией, так и с Украиной - в этом регионе, и я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и персонал, чтобы обеспечить наращивание практической поддержки", - сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе перед началом министерских переговоров.

Он также добавил, что НАТО "поддерживает Грузию на ее пути к членству в альянсе". "Цель присутствия НАТО в Грузии – помочь ей модернизировать ее институты безопасности и обороны", - заключил генсек альянса.

В апреле страны НАТО согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. Меры также направлены на повышение осведомленности НАТО о ситуации в Черном море.