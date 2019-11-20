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РИА Новости

В Европарламенте заявили, что Турция не должна угрожать ЕС беженцами

16:36 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Турция не должна использовать проблему беженцев для оказания давления на ЕС, заявил спикер Европарламента Давид Сассоли в среду на встрече с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС.
"Сегодня утром у меня был откровенный разговор с министром. Я вновь заявил о решительном осуждении ЕС военного вмешательства Турции в северо-восточную Сирию. Это серьезное нарушение международного права, которое подрывает стабильность и безопасность в регионе", - говорится в заявлении Сассоли.
Он подчеркнул, что Европарламент "продолжает уделять самое пристальное внимание решению гуманитарного кризиса".
"Я также ясно дал понять, что совершенно недопустимо использовать людей, спасающихся от войны и преследований, для политической выгоды или для давления на ЕС", - говорится в заявлении.
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Давид СассолиМевлют ЧавушоглуЕвропейский парламентЕвросоюзТурцияВ мире
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