В Европарламенте заявили, что Турция не должна угрожать ЕС беженцами

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Турция не должна использовать проблему беженцев для оказания давления на ЕС, заявил спикер Европарламента Давид Сассоли в среду на встрече с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС.
"Сегодня утром у меня был откровенный разговор с министром. Я вновь заявил о решительном осуждении ЕС военного вмешательства Турции в северо-восточную Сирию. Это серьезное нарушение международного права, которое подрывает стабильность и безопасность в регионе", - говорится в заявлении Сассоли.
Он подчеркнул, что Европарламент "продолжает уделять самое пристальное внимание решению гуманитарного кризиса".
"Я также ясно дал понять, что совершенно недопустимо использовать людей, спасающихся от войны и преследований, для политической выгоды или для давления на ЕС", - говорится в заявлении.