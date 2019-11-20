В Европарламенте заявили, что Турция не должна угрожать ЕС беженцами

"Сегодня утром у меня был откровенный разговор с министром. Я вновь заявил о решительном осуждении ЕС военного вмешательства Турции в северо-восточную Сирию. Это серьезное нарушение международного права, которое подрывает стабильность и безопасность в регионе", - говорится в заявлении Сассоли.