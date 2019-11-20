Столтенберг оценил идею главы МИД Германии по укреплению НАТО

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает ценным предложение главы МИД ФРГ Хайко Мааса о создании экспертной группы в рамках альянса для дискуссий по стратегическим целям, рассчитывает обсудить это с главами МИД.
В среду в Брюсселе пройдут переговоры глав МИД стран НАТО. Ранее немецкий министр заявил, что НАТО нужно развиваться концептуально и политически, чтобы оставаться гарантом безопасности Европы. Он предложил создать экспертную группу для стратегических дискуссий.
"Думаю, что от Германии поступил ясный и сильный сигнал о поддержке НАТО, я это приветствую. Это говорит о том, что НАТО является платформой, которая объединяет Северную Америку и Европу, и это жизненно важно для нашей безопасности", - сказал Столтенберг журналистам.
Он выразил мнение, что данное "предложение имеет ценность". "Рассчитываю обсудить это сегодня на министерских переговорах. Цель этого предложения заключается в том, чтобы рассмотреть, как мы можем усилить НАТО в качестве платформы для решения политических вызовов, с которыми мы вместе сталкиваемся", - добавил он.
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Ранее президент Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.