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РИА Новости

Соратник Зеленского предложил Киеву попросить прощения у жителей Донбасса

16:20 20.11.2019 (обновлено: 17:09 20.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил о необходимости восстановить диалог с жителями Донбасса.
Политик призвал поменять "понятийный аппарат", сформировавшийся за пять лет. По мнению Сивохо, нужно отказаться от штампов "сепары-укры".

"Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. <....> Самое главное — это желание вернуть не только территории, но и людей", — заявил он в интервью изданию "Укринформ".

Сивохо — украинский шоумен и бывший игрок КВН, в октябре этого года был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Ранее украинский лидер заявил, что намерен обсудить на встрече в "нормандском формате" в Париже конкретные сроки по возвращению ДНР и ЛНР под контроль Киева, а также отметил, что после пяти лет военного конфликта на востоке страны необходимо разработать государственную стратегию по реинтеграции Донбасса и Крыма.
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