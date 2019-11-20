Соратник Зеленского предложил Киеву попросить прощения у жителей Донбасса

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо на съезде партии "Слуга народа" в Киеве

Политик призвал поменять "понятийный аппарат", сформировавшийся за пять лет. По мнению Сивохо, нужно отказаться от штампов "сепары-укры".

"Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. <....> Самое главное — это желание вернуть не только территории, но и людей", — заявил он в интервью изданию "Укринформ".

Сивохо — украинский шоумен и бывший игрок КВН, в октябре этого года был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Зеленский не раз подчеркивал, что его ключевая задача на посту главы государства заключается в прекращении боевых действий в Донбассе. Однако, по словам полпреда России Бориса Грызлова, новые власти в Киеве не реализуют свои обещания о мире.