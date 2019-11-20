Цены на гречку за неделю выросли на 2,1%

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Цены на гречневую крупу в Цены на гречневую крупу в России за неделю с 12 по 18 ноября выросли на 2,1%, следует из данных Росстата

Стоимость гречневой крупы-ядрицы за период с 12 по 18 ноября выросла на 2,1% по сравнению с прошлой неделей, за две предыдущих недели ноября - на 2,2% и на 2,8% соответственно. С начала года цена гречки выросла на 22,4%, а в течение ноября - на 6,2%.

Цены на пшено и рис за неделю с 12 по 18 ноября снизились на 1,3% и 0,1%, отмечается в сообщении.

Эксперты, опрошенные РИА Новости в сентябре, уже говорили о том, что пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, но цены на гречневую крупу из-за снижения производства в связи с сокращением посевных площадей будут постепенно расти. Сокращение посевных площадей эксперты объясняли перепроизводством данного вида продукции на протяжении предыдущих двух лет.