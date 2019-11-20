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РИА Новости

Цены на гречку за неделю выросли на 2,1%

16:16 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Гречневая крупа. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Цены на гречневую крупу в России за неделю с 12 по 18 ноября выросли на 2,1%, следует из данных Росстата.
Стоимость гречневой крупы-ядрицы за период с 12 по 18 ноября выросла на 2,1% по сравнению с прошлой неделей, за две предыдущих недели ноября - на 2,2% и на 2,8% соответственно. С начала года цена гречки выросла на 22,4%, а в течение ноября - на 6,2%.
Цены на пшено и рис за неделю с 12 по 18 ноября снизились на 1,3% и 0,1%, отмечается в сообщении.
Эксперты, опрошенные РИА Новости в сентябре, уже говорили о том, что пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, но цены на гречневую крупу из-за снижения производства в связи с сокращением посевных площадей будут постепенно расти. Сокращение посевных площадей эксперты объясняли перепроизводством данного вида продукции на протяжении предыдущих двух лет.
Гречневая крупа
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ФАС в начале ноября сообщала, что планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России. В середине ноября управление ФАС по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении двух дел против поставщиков гречневой крупы в "северной столице" по признакам нарушения ими закона о торговле. В ходе изучения полученных данных Санкт-Петербургское УФАС выявило, что эти поставщики формируют цены для различных ритейлеров по-разному, указывала служба.
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РосстатРоссияОбщество
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