В Пулково задержали за дебош участницу шоу "Пацанки"

По данным ведомства, девушка была пьяна и сотрудник полиции пытался ее задержать. Она сопротивлялась, материлась и била его по ноге. Возбуждены уголовное и административное дела, подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.
28 сентября, 01:53Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
Сама Михеева рассказала о задержании в Instagram.
"Я дома наконец-то. Меня задержали на очень долгое время. <…> Никаких наркотиков, никакой проституции", — пояснила девушка.
Шоу "Пацанки" выходит на канале "Пятница!". Как отмечается на сайте программы, героини проекта — "заложницы неблагополучного окружения и образа жизни", им помогают измениться профессиональные педагоги и психологи.