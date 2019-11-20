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РИА Новости

В Пулково задержали за дебош участницу шоу "Пацанки"

16:09 20.11.2019 (обновлено: 16:42 20.11.2019)
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© YouTube канал "Телеканал ПЯТНИЦА"Стоп-кадр шоу "Пацанки"
Стоп-кадр шоу Пацанки
© YouTube канал "Телеканал ПЯТНИЦА"
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Участница шоу "Пацанки" Анна Михеева нецензурно обругала и пнула ногой полицейского в аэропорту Пулково, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.
По данным ведомства, девушка была пьяна и сотрудник полиции пытался ее задержать. Она сопротивлялась, материлась и била его по ноге. Возбуждены уголовное и административное дела, подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.
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Сама Михеева рассказала о задержании в Instagram.
"Я дома наконец-то. Меня задержали на очень долгое время. <…> Никаких наркотиков, никакой проституции", — пояснила девушка.
Шоу "Пацанки" выходит на канале "Пятница!". Как отмечается на сайте программы, героини проекта — "заложницы неблагополучного окружения и образа жизни", им помогают измениться профессиональные педагоги и психологи.
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Пятница! (телеканал)Пулково (аэропорт)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
А в аэропорту Дж.Кеннеди ее бы застрелили!
20 ноября, 16:24
Д Денис Хорошев
1020000
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