Госдума приняла закон о "гонорарах успеха" адвоката

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о "гонорарах успеха" адвокатов, предусматривающий создание механизма, по которому они смогут определять размер своего гонорара в зависимости от исхода дела и результатов работы.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае прошлого года членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатами ГД Анатолием Выборным и Дмитрием Вяткиным. Изменения предлагается внести в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".

Данной инициативой вводятся так называемые "гонорары успеха" - условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи. Также уточняется, что эти гонорары не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Вместе с тем, во всех региональных адвокатских палатах в качестве первого этапа квалификационного экзамена вводится единое тестирование, которое должно проводиться с использованием единой автоматизированной информационной системы, обеспечивающей анонимную проверку результатов.

Также в проекте предлагается исключить ограничение для адвокатов на изменение членства в адвокатских палатах субъектов РФ , так называемое "крепостное право", и отменить требование о пятилетнем стаже соответствующей деятельности, необходимом для учреждения адвокатского кабинета или коллегии адвокатов: этот срок предлагается уменьшить до трех лет.