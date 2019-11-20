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РИА Новости

Госдума приняла закон о "гонорарах успеха" адвоката

15:48 20.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о "гонорарах успеха" адвокатов, предусматривающий создание механизма, по которому они смогут определять размер своего гонорара в зависимости от исхода дела и результатов работы.
Законопроект был внесен в Госдуму в мае прошлого года членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатами ГД Анатолием Выборным и Дмитрием Вяткиным. Изменения предлагается внести в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".
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Данной инициативой вводятся так называемые "гонорары успеха" - условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи. Также уточняется, что эти гонорары не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.
Вместе с тем, во всех региональных адвокатских палатах в качестве первого этапа квалификационного экзамена вводится единое тестирование, которое должно проводиться с использованием единой автоматизированной информационной системы, обеспечивающей анонимную проверку результатов.
Также в проекте предлагается исключить ограничение для адвокатов на изменение членства в адвокатских палатах субъектов РФ, так называемое "крепостное право", и отменить требование о пятилетнем стаже соответствующей деятельности, необходимом для учреждения адвокатского кабинета или коллегии адвокатов: этот срок предлагается уменьшить до трех лет.
Документом повышается срок ограничения на возобновление статуса адвоката в случае его приостановления по личному заявлению – с шести месяцев до одного года, но не позднее 10 лет.
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