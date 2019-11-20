Путин рассказал об отношениях со странами Африки

"Не было ни одной просьбы – дайте денег, помогите там, профинансируйте это. Ничего подобного не было вообще. Была заинтересованность и были предложения по совместной работе в рамках взаимных рыночно обоснованных интересов по инвестициям, развитию отдельных отраслей", - сказал Путин. Он также отметил, что по атмосфере и настроению у него создалось впечатление, что это не саммит, а семейная встреча.