Путин рассказал об отношениях со странами Африки

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия постарается трансформировать отношения со странами Африки на политическом уровне в экономические проекты, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе пленарной сессии форума "Россия зовет!" президент вспомнил о прошедшем не так давно в Сочи саммите "Россия-Африка".
"Не было ни одной просьбы – дайте денег, помогите там, профинансируйте это. Ничего подобного не было вообще. Была заинтересованность и были предложения по совместной работе в рамках взаимных рыночно обоснованных интересов по инвестициям, развитию отдельных отраслей", - сказал Путин. Он также отметил, что по атмосфере и настроению у него создалось впечатление, что это не саммит, а семейная встреча.
Глава государства также рассказал о планах дальнейшей работы в этом направлении. "Постараемся трансформировать отношения на политическом уровне в конкретные экономические проекты", - заверил президент.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являлись Россия и Египет.