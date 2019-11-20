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РИА Новости

Путин рассказал об отношениях со странами Африки

15:24 20.11.2019 (обновлено: 15:25 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
 Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия постарается трансформировать отношения со странами Африки на политическом уровне в экономические проекты, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе пленарной сессии форума "Россия зовет!" президент вспомнил о прошедшем не так давно в Сочи саммите "Россия-Африка".
"Не было ни одной просьбы – дайте денег, помогите там, профинансируйте это. Ничего подобного не было вообще. Была заинтересованность и были предложения по совместной работе в рамках взаимных рыночно обоснованных интересов по инвестициям, развитию отдельных отраслей", - сказал Путин. Он также отметил, что по атмосфере и настроению у него создалось впечатление, что это не саммит, а семейная встреча.
Глава государства также рассказал о планах дальнейшей работы в этом направлении. "Постараемся трансформировать отношения на политическом уровне в конкретные экономические проекты", - заверил президент.
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
17 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
"Путин — наш человек!" Репортаж из самой необычной страны Африки
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являлись Россия и Египет.
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Владимир ПутинАфрикаРоссияВ мире
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