В Danone заявили, что лечебные детские смеси произвести в России невозможно

"Важно отметить, что есть ряд специализированных, лечебно-профилактических смесей для детей с особыми потребностями, производство которых локализовать невозможно ввиду особенностей их формул. Нужен очень взвешенный и осторожный подход, чтобы малыши, нуждающиеся в особом питании, не остались без еды", - сказала Балабанова.