Путин рассказал, от чего зависит развитие отношений России и Украины

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развитие отношений РФ и Украины в значительной степени зависит от Киева, заявил президент России Владимир Путин.
"Каковы перспективы развития наших межгосударственных отношений? Это в значительной степени будет зависеть от украинской стороны. Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными", - сказал Путин, отвечая на вопрос о российско-украинских отношениях на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"