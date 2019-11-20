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РИА Новости

Путин рассказал, от чего зависит развитие отношений России и Украины

15:04 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развитие отношений РФ и Украины в значительной степени зависит от Киева, заявил президент России Владимир Путин.
"Каковы перспективы развития наших межгосударственных отношений? Это в значительной степени будет зависеть от украинской стороны. Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными", - сказал Путин, отвечая на вопрос о российско-украинских отношениях на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Ситуация на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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