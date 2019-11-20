В Азербайджане проводят спецоперацию на границе с Россией, сообщил источник

БАКУ, 20 ноя– РИА Новости. Правоохранительные органы Азербайджана в среду начали проведение традиционной ежегодной операции "Граница-щит" в приграничных с Россией регионах страны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Операция проводится правоохранительными органами в северных и северо-западных регионах Азербайджана на основе договоренности между азербайджанской и российской сторонами. На въездах в районы установлены полицейские посты", - сообщил собеседник агентства, добавив, что операция завершится к 24 ноября.
По его словам, цель операции - выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, выявлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств.
1 октября, 14:40Конвенция о правовом статусе Каспийского моря