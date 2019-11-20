В Азербайджане проводят спецоперацию на границе с Россией, сообщил источник

"Операция проводится правоохранительными органами в северных и северо-западных регионах Азербайджана на основе договоренности между азербайджанской и российской сторонами. На въездах в районы установлены полицейские посты", - сообщил собеседник агентства, добавив, что операция завершится к 24 ноября.