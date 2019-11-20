Путин отметил стремление Зеленского изменить ситуацию на Украине к лучшему

"На мой взгляд, (Зеленский) реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Определенные шаги позитивные все-таки были сделаны: я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя вчера еще военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются", - сказал Путин.