Путин заявил, что у него нет отношений с Зеленским

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как они не знакомы, только общались по телефону.
"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Путин про отношения с президентом Украины: Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда pic.twitter.com/p10y4QtSaf— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 ноября 2019 г.