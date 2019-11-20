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РИА Новости

Путин заявил, что у него нет отношений с Зеленским

14:36 20.11.2019 (обновлено: 16:02 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как они не знакомы, только общались по телефону.
"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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