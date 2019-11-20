Новак: Казахстан не предлагал России запустить транзит нефти в Белоруссию

"Мы обсуждали этот вопрос во время визита на электроэнергетический совет. Министр энергетики (Казахстана – Прим. ред.) Канат Бозумбаев говорил об этих переговорах с белорусской стороной, больше у нас никакой информации нет. Конкретных официальных предложений нет", - сказал министр.

В начале ноября замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов говорил РИА Новости, что Казахстан и Белоруссия начали подготовку для подписания соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. А до этого Бозумбаев сообщал, что основные параметры соглашения согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован. По его словам, поставки обсуждаются на уровне от 1 до 3,5 миллиона тонн в год.