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РИА Новости

Новак: Казахстан не предлагал России запустить транзит нефти в Белоруссию

14:24 20.11.2019 (обновлено: 14:36 20.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Казахстан официально не предлагал России запустить транзит нефти через территорию страны в Белоруссию, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы обсуждали этот вопрос во время визита на электроэнергетический совет. Министр энергетики (Казахстана – Прим. ред.) Канат Бозумбаев говорил об этих переговорах с белорусской стороной, больше у нас никакой информации нет. Конкретных официальных предложений нет", - сказал министр.
В начале ноября замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов говорил РИА Новости, что Казахстан и Белоруссия начали подготовку для подписания соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. А до этого Бозумбаев сообщал, что основные параметры соглашения согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован. По его словам, поставки обсуждаются на уровне от 1 до 3,5 миллиона тонн в год.
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Министерство энергетики РФАлександр НовакБелоруссияРоссияКазахстанЭкономика
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