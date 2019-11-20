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РИА Новости

Власти Ленобласти направят более 1,5 млрд рублей на соцпрограммы

13:54 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Бюджет Ленинградской области в 2020 году увеличится более чем на полтора миллиарда рублей за счет гранта, который регион получит из федерального бюджета за высокие показатели социально-экономического развития, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"По итогам комплексного анализа показателей грант Ленинградской области составит более 1,5 миллиарда рублей. Эти средства будут дополнительно направлены на социальные программы и проекты создания комфортной среды в районах области", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что власти Ленобласти благодарны федеральному центру за такую весомую оценку работы правительства и всей региональной команды.
"Уверен, по итогам 2019 года показатели развития области не будут хуже. Мы ожидаем прирост промышленного производства - на 4,8%, сельского хозяйства - на 5,4%, строительства - в 1,4 раза, оборота торговли - на 2,9%", - отметил Дрозденко.
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Кроме того, он подчеркнул, что эти показатели обеспечат экономической рост области на 2,8%. При этом ожидается реальный рост заработной платы на 2,1%, прогнозируется и увеличение реальных денежных доходов населения.
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