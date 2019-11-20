Первый полк С-400 поставят в Индию в сентябре 2021 года

ДУБАЙ, 20 ноя - РИА Новости. Первый полк зенитной ракетной системы С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года, платеж получен, сообщил РИА Новости в среду на выставке в Дубае гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Первый платеж индийской стороны по контракту на поставку систем С-400 получен. В какой валюте идут платежи, я уточнять не буду. Но это очень положительный момент для активизации плановой работы по производству первых элементов системы", - сказал Михеев.
По его словам, поставка первого полкового комплекта "будет осуществлена в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа".
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".
Расчеты, как сообщалось, будут производиться в рублях. Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.