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РИА Новости

Первый полк С-400 поставят в Индию в сентябре 2021 года

13:54 20.11.2019 (обновлено: 14:06 20.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
ДУБАЙ, 20 ноя - РИА Новости. Первый полк зенитной ракетной системы С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года, платеж получен, сообщил РИА Новости в среду на выставке в Дубае гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Первый платеж индийской стороны по контракту на поставку систем С-400 получен. В какой валюте идут платежи, я уточнять не буду. Но это очень положительный момент для активизации плановой работы по производству первых элементов системы", - сказал Михеев.
По его словам, поставка первого полкового комплекта "будет осуществлена в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа".
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".
Расчеты, как сообщалось, будут производиться в рублях. Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.
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