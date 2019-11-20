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РИА Новости

В Казахстане главврача клиники обвинили в незаконной трансплантации органов

13:41 20.11.2019 (обновлено: 13:42 20.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевОперация по трансплантации почки
Операция по трансплантации почки
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Операция по трансплантации почки . Архивное фото
АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы Шымкента Абылай Донбай задержан полицией за участие в деятельности преступной группы, занимавшейся незаконной пересадкой человеческих органов, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
"Ему инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группе) и частью 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека)", - говорится в пресс-релизе ведомства.
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По версии следствия, в 2017-2018 годах на территории Казахстана действовала преступная группа в сфере трансплантации человеческих органов, организаторами которой выступали граждане иностранных государств.
"В качестве доноров привлекались граждане Узбекистана, Кыргызстана, Украины, которые в силу тяжелого материального положения вынужденно продавали свои почки, а реципиентами выступали обеспеченные граждане дальнего зарубежья, в основном Израиля", - сообщается в пресс-релизе.
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Правоохранители считают, что врачом "в предварительном сговоре с членами преступной группы, о деятельности которых он достоверно был осведомлен, несмотря на законодательный запрет купли-продажи органов человека, за крупное денежное вознаграждение проводились незаконные операции по изъятию и пересадке почек".
По информации МВД, ранее задержаны и заключены под стражу врач-трансплантолог и гражданка Киргизии, являвшаяся членом преступной группы.
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