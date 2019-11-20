В Казахстане главврача клиники обвинили в незаконной трансплантации органов

"Ему инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группе) и частью 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека)", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, в 2017-2018 годах на территории Казахстана действовала преступная группа в сфере трансплантации человеческих органов, организаторами которой выступали граждане иностранных государств.

"В качестве доноров привлекались граждане Узбекистана, Кыргызстана, Украины, которые в силу тяжелого материального положения вынужденно продавали свои почки, а реципиентами выступали обеспеченные граждане дальнего зарубежья, в основном Израиля", - сообщается в пресс-релизе.

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Правоохранители считают, что врачом "в предварительном сговоре с членами преступной группы, о деятельности которых он достоверно был осведомлен, несмотря на законодательный запрет купли-продажи органов человека, за крупное денежное вознаграждение проводились незаконные операции по изъятию и пересадке почек".