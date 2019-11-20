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РИА Новости

В Мордовии отреставрируют обшитый сайдингом памятник героям войны

13:17 20.11.2019 (обновлено: 13:18 20.11.2019)
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© Фото : страница "Саранск | Доска Позора" во ВКонтактеПамятник героям Великой Отечественной войны в селе Спасские Мурзы
Памятник героям Великой Отечественной войны в селе Спасские Мурзы
© Фото : страница "Саранск | Доска Позора" во ВКонтакте
Памятник героям Великой Отечественной войны в селе Спасские Мурзы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Памятник героям Великой Отечественной войны в селе Спасские Мурзы под Саранском, обшитый облицовочными плитами вместо полноценного ремонта, будет приведен в надлежащий вид, сообщили РИА Новости в пресс-служба главы Мордовии.
"Единая Россия" обратилась к главе Мордовии Владимиру Волкову с просьбой разобраться в ситуации с мемориалом в деревне Спасские Мурзы, который закрыли сайдингом (облицовочными панелями) вместо того, чтобы отреставрировать. Фотографии "обновленного" памятника, размещенные в социальных сетях, вызвали общественный резонанс.
"Ремонт памятника в деревне Спасские Мурзы Ардатовского района был сделан администрацией сельского поселения в соответствии с финансовыми возможностями местного бюджета и пожеланиями жителей этого населенного пункта", - сообщили в пресс-службе главы Мордовии.
Собеседник агентства заявил, что "вызывает сожаление тот факт, что ремонт производился без каких-либо консультаций со специалистами, в результате чего памятник приобрел облик, не соответствующий требованиям к подобным объектам".
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"На данный момент проведение необходимых реставрационных работ взял на контроль глава Ардатовского района Александр Антипов, который заверил, что памятник будет приведен в надлежащий вид", - подчеркнули в пресс-службе главы республики.
Собеседник агентства добавил, что в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мордовии ремонтируют и восстанавливают многие памятники и обелиски. "В сельских населенных пунктах, где проживает небольшое количество жителей, а местные бюджеты ограничены в средствах, спонсорскую поддержку оказывают представители бизнес-сообщества", - подчеркнули в пресс-службе.
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Великая Отечественная война (1941-1945)МордовияСаранскОбщество
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