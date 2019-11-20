В Мордовии отреставрируют обшитый сайдингом памятник героям войны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Памятник героям Памятник героям Великой Отечественной войны в селе Спасские Мурзы под Саранском , обшитый облицовочными плитами вместо полноценного ремонта, будет приведен в надлежащий вид, сообщили РИА Новости в пресс-служба главы Мордовии.

"Единая Россия" обратилась к главе Мордовии Владимиру Волкову с просьбой разобраться в ситуации с мемориалом в деревне Спасские Мурзы, который закрыли сайдингом (облицовочными панелями) вместо того, чтобы отреставрировать. Фотографии "обновленного" памятника, размещенные в социальных сетях, вызвали общественный резонанс.

"Ремонт памятника в деревне Спасские Мурзы Ардатовского района был сделан администрацией сельского поселения в соответствии с финансовыми возможностями местного бюджета и пожеланиями жителей этого населенного пункта", - сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

Собеседник агентства заявил, что "вызывает сожаление тот факт, что ремонт производился без каких-либо консультаций со специалистами, в результате чего памятник приобрел облик, не соответствующий требованиям к подобным объектам".

"На данный момент проведение необходимых реставрационных работ взял на контроль глава Ардатовского района Александр Антипов, который заверил, что памятник будет приведен в надлежащий вид", - подчеркнули в пресс-службе главы республики.