Кудрин призвал увеличить детские пособия и выдавать только бедным семьям

"Сегодня у нас есть бедные семьи, где доходы в семье ниже прожиточного уровня на одного человека, а есть семьи вполне состоятельные. Так вот, зачастую в субъектах Российской Федерации детские пособия составляют мизерную величину 200-300 рублей в месяц, причем безотносительно к тому - бедная семья или не бедная. Я считаю, что бедным семьям надо выделить больше существенно денег, чтобы вывести их из зоны бедности", - сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия 24".