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РИА Новости

Кудрин призвал увеличить детские пособия и выдавать только бедным семьям

13:15 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ежемесячные денежные выплаты на детей необходимо перераспределить и выдавать их только нуждающимся семьям, кроме того их надо дополнительно увеличить, что поможет вывести такие семьи из зоны бедности, на это достаточно 200 миллиардов рублей в год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Сегодня у нас есть бедные семьи, где доходы в семье ниже прожиточного уровня на одного человека, а есть семьи вполне состоятельные. Так вот, зачастую в субъектах Российской Федерации детские пособия составляют мизерную величину 200-300 рублей в месяц, причем безотносительно к тому - бедная семья или не бедная. Я считаю, что бедным семьям надо выделить больше существенно денег, чтобы вывести их из зоны бедности", - сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия 24".

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Он пояснил, что при таком подходе "можно сконцентрировать эти ресурсы и отдавать по адресному принципу - по нуждаемости", то есть "перераспределить больше в пользу тех, кто нуждается".
Кроме того, глава Счетной палаты считает, что "нужно не только перераспределить, а добавить деньги для того, чтобы вывести большую часть семей из зоны бедности".
"Я думаю, что такие ресурсы у государства есть - в год это 200 миллиардов рублей, это посильная сумма. Это сокращает на 40% бедность в стране при правильном распределении адресно по нуждаемости. Стоит это того? Думаю - стоит", - заключил Кудрин.
Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова
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Алексей КудринРоссияОбщество
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