В России стартовал профессиональный конкурс "Учитель будущего"

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В России дан старт профессиональному конкурсу "Учитель будущего" - новому всероссийскому проекту президентской платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ), сообщает пресс-служба РСВ.

Конкурс проводится при поддержке министерства просвещения России. Заявочная кампания продлится до конца этого года.

"В концепцию конкурса заложены идеи командной работы как инструмента междисциплинарного взаимодействия учителей и формирования целостной картины мира у школьников, а также "триединства": педагоги являются не только носителями информации в области преподаваемой дисциплины, но и видят её место в системе знаний, а также оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Участие в конкурсе могут принять как учителя, которые давно в профессии, так и педагоги с небольшим стажем работы, также отсутствуют возрастные ограничения", - говорится в пресс-релизе.

Конкурс пройдет в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные окружные полуфиналы и финал. Для участия в конкурсе каждому члену команды, которая состоит из трех учителей одного общеобразовательного учреждения, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса и заполнить анкету.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса, который пройдет в январе 2020 года, состоит из трех блоков: вопросы из области предмета и методики его преподавания, вопросы по психологии и педагогике, проверка знаний норм русского языка. Баллы, полученные каждым участником, будут суммироваться с баллами других членов команды, на основании этого будут определены команды, прошедшие в окружные полуфиналы.

На полуфиналах, которые пройдут во всех федеральных округах, учителям предстоит, поделившись на потоки, выполнить задания трех треков: решение кейсов (реальные ситуации из школьной жизни), разработка междисциплинарного урока, игры и формы проверочной работы (или фрагмента), а также дебаты по различным дискуссионным вопросам образования. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, станут финалистами конкурса.



и своему труду, предметные знания и навыки наставника и психолога - все это качества, характеризующие российского педагога, и благодаря конкурсу мы увидим лучшие педагогические практики со всей страны. Работа в школе — это всегда особая атмосфера педагогического коллектива. Она во многом зависит от сплоченности, и в том, что конкурс проходит в командном режиме – еще одно из его достоинств", - сказала министр просвещения России Ольга Васильева, слова которой цитирует пресс-служба РСВ. "Ценность таких профессиональных конкурсов, как "Учитель будущего", в том, что они способны наглядно показать, почему, говоря о развитии качества образования, мы можем опираться, прежде всего, на наших педагогов. Талант и самоотдача, любовь к детями своему труду, предметные знания и навыки наставника и психолога - все это качества, характеризующие российского педагога, и благодаря конкурсу мы увидим лучшие педагогические практики со всей страны. Работа в школе — это всегда особая атмосфера педагогического коллектива. Она во многом зависит от сплоченности, и в том, что конкурс проходит в командном режиме – еще одно из его достоинств", - сказала министр просвещения России, слова которой цитирует пресс-служба РСВ.

По ее словам, по итогам конкурса планируется запустить работу Клуба учителей будущего, который ежегодно будет пополняться полуфиналистами и финалистами конкурсных испытаний. Победители – тридцать лучших команд смогут принять участие в стажировках как внутри страны на базе ведущих школ и вузов, так и в рамках международных программ обмена педагогическим опытом.

Участниками финала, который запланирован на апрель 2020 года, станут сто команд учителей. Ключевыми испытаниями финала будут: коллективный междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и конференция в стиле TED (формат предполагает распространение уникальных идей посредством семиминутного публичного выступления, в рамках которого оратор раскрывает основные тезисы своей идеи на заданную тему).

"Профессиональный конкурс "Учитель будущего" стал 22-м проектом платформы "Россия – страна возможностей". На форуме "Территория смыслов", который в этом году впервые прошел на базе образовательного центра – Мастерской управления "Сенеж" – сформировался запрос на новый конкурс для учителей. Мы с вниманием отнеслись к предложениям и пожеланиям педагогов, готовя этот проект. Конкурс охватит всю страну, мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Конкурс "Учитель будущего" призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров , слова которого приводятся в пресс-релизе.

Среди финалистов будут определены 30 команд победителей. В течение следующего учебного года они получат возможность работать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений.