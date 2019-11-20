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РИА Новости

Замглавы МИД Украины заявила о желании "вжарить Россию на деньги"

12:38 20.11.2019 (обновлено: 21:33 20.11.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины/Михаил Палинчак / Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины/Михаил Палинчак /
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, сообщает УНИАН.
На вопрос, "вжарит" ли Украина Россию на деньги после решения суда, Зеркаль заявила, что она не может так выражаться.
Однако она добавила, что "вжарить надо".

"Вжарим-вжарим! Если разрешат, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!" — заявила Зеркаль.

По мнению дипломата, Международный суд ООН может в 2022 году вынести решение по делу о нарушении Россией двух международных конвенций.
Ранее Международный суд ООН постановил, что Москва должна до 8 декабря 2020 года предоставить меморандум по иску Киева, заявившего о нарушении международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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9180335416
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Ситуация на УкраинеЕлена ЗеркальУНИАНМИД УкраиныМеждународный суд ООНООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как бы ее не вжарили...
20 ноября, 13:19
Natalya Zorina
4320000
Украину сейчас больше должно волновать продажа земли США и Европе. Без этого ее не возьмут в разваливающуюся Европу.
20 ноября, 12:53
ГрГои раком не болеют
2500000
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