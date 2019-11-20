Замглавы МИД Украины заявила о желании "вжарить Россию на деньги"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, сообщает УНИАН.
На вопрос, "вжарит" ли Украина Россию на деньги после решения суда, Зеркаль заявила, что она не может так выражаться.
Однако она добавила, что "вжарить надо".
"Вжарим-вжарим! Если разрешат, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!" — заявила Зеркаль.
По мнению дипломата, Международный суд ООН может в 2022 году вынести решение по делу о нарушении Россией двух международных конвенций.
Ранее Международный суд ООН постановил, что Москва должна до 8 декабря 2020 года предоставить меморандум по иску Киева, заявившего о нарушении международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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