Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T12:30+0300
https://ria.ru/20191120/1561154940.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156115/45/1561154573_0:55:1200:730_1036x0_80_0_0_dc8e8a2fce7368b56337908dfa1f4bc2.jpg
РИА Новости

В Харькове вандалы облили красной краской памятник Жукову

12:30 20.11.2019
1742
© Фото : управления Национальной полиции Украины по Харьковской областиПамятник маршалу Георгию Жукову в Харькове, облитый краской
Памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове, облитый краской
© Фото : управления Национальной полиции Украины по Харьковской области
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Вандалы облили красной краской памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Полиция Харькова проводит проверку по факту повреждения памятника Жукову… Неизвестные облили постамент красной краской", - говорится в сообщении.
© Фото : управления Национальной полиции Украины по Харьковской областиКраска возле памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове
Краска возле памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове
© Фото : управления Национальной полиции Украины по Харьковской области
Краска возле памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове
По данным пресс-службы, о происшествии правоохранители узнали через интернет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве.
В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
Мемориал жертвам фашизма в Курессааре, Эстония
26 октября, 15:58
В Эстонии на острове Сааремаа вандалы осквернили мемориал советским воинам
110098
Обсудить 2
ХарьковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Памятник героям Великой Отечественной войны в селе Спасские Мурзы
В Мордовии отреставрируют обшитый сайдингом памятник героям войны
Президент РФ Владимир Путин
В России сохраняется позитивная экономическая динамика, заявил Путин
Вид на город Севастополь
Украина решила взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах
Операция по спасению провалившейся под лед собаки в Биробиджане
В ЕАО спасли провалившуюся под лед собаку, которую рядом ждал маленький пес
Люди Донбасса. Язык — это то, с чего началась война: Эмиль Фисталь
"Люди Донбасса". "Язык — это то, с чего началась война": Эмиль Фисталь
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Артефакты, найденные во время раскопок в Венгеровском районе Новосибирской области
В Сибири нашли уникальные культовые предметы эпохи неолита
Министр энергетики России Александр Новак
Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилоты, посадившие самолет в кукурузном поле, получат звезды Героев России
Задержание члена международной террористической организации в Подмосковье
В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ*
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян пожаловалась Медведеву на бездушие работающих в опеке чиновников
Акция протеста в Тбилиси
"Болото или многопартийный дурдом". К чему ведут новые протесты в Грузии
Утки
Суд во Франции сохранил жизнь уткам, крики которых мешали спать соседям
Участники на этапе соревнований Поисково-спасательные работы при ЧС техногенного характера во время профильной смены Юный спасатель
"Детей-героев" покажут на экранах в общественных местах в городах России
Сотрудники ОМОНа во время задержания организаторов лаборатории по производству синтетических наркотиков под Хабаровском
Под Хабаровском семья создала нарколабораторию, выкупив для этого ферму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
Лента новостейМолния