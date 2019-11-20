В Харькове вандалы облили красной краской памятник Жукову

КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Вандалы облили красной краской памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Полиция Харькова проводит проверку по факту повреждения памятника Жукову… Неизвестные облили постамент красной краской", - говорится в сообщении.
© Фото : управления Национальной полиции Украины по Харьковской областиКраска возле памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове
Краска возле памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове
По данным пресс-службы, о происшествии правоохранители узнали через интернет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве.
В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.