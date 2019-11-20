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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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РИА Новости

Липецкая область и ОЗК договорились о сотрудничестве

12:20 20.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Соглашение, направленное на значительное увеличение объемов экспортной торговли липецких хлеборобов, подписали Управление агропромышленного комплекса (АПК) Липецкой области и акционерное общество "Объединенная зерновая компания", сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что АО "Объединенная зерновая компания" специализируется на аккредитации на территории регионов элеваторов, которые приобретают пшеницу, соответствующую определенным требованиям, а также на продвижении зерна за рубеж или в дальние регионы России. Липецкая область в качестве партнера была выбрана не случайно: из года в год регион получает хорошие урожаи пшеницы, кукурузы, ячменя, которые традиционно составляют основную долю экспорта продукции региона.
"За девять месяцев 2019 года экспорт продукции АПК области составил 254,4 миллионов долларов, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года", - сказал Артамонов.
В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в Липецкой области был разработан и действует региональный проект "Экспорт продукции АПК", направленный на увеличение экспортного потенциала региона. По состоянию на 1 ноября 2019 года экспортные объемы поставок зерна составили более 421 тысячи тонн на общую сумму 87,2 миллиона долларов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновОбъединенная зерновая компания
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