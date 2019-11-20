Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T12:18+0300
https://ria.ru/20191120/1561154233.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Источник: в Петербурге проходят обыски по делу о контрактах "Водоканала"

12:18 20.11.2019
11075
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ущерб по которому оценивается в сумму 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Проводятся следственные действия в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
31 января, 11:05
Инспектор водоканала в Сочи получил премию за отказ от взятки
По его словам, уголовное дело было возбуждено по статье 165 УК РФ ("Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием"), ущерб оценивается в 1 миллиард рублей. Фигурантов подозревают в необоснованном завышении тарифов, уточнил источник.
1510011
Обсудить 1
Водоканал Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Министр энергетики России Александр Новак
Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году
Полиция
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Полицейский автомобиль
Источник: в Ростове-на-Дону обезвредили мужчину, взявшего жену в заложники
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилоты, посадившие самолет в кукурузном поле, получат звезды Героев России
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Украинские корабли, задержанные за нарушение государственной границы России
Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Жительница дагестанского села Гимры
Исчезнувшие. Судьбы женщин, переживших побои и унижение
Посольство России в Таллине
В России ответили на призыв Таллина вернуть "отнятые" у Эстонии территории
Вид на город Севастополь
Украина решила взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Пармас советует брать на главную роль Михалкову тем, кто хочет спасти фильм
03:32Привыкание и смертельные осложнения: эксперты рассказали, чем опасны вейпы
03:31В ТПП рассказали, как цифровая маркировка может повлиять на цены в стране
03:30В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн
03:30Исследование: большинство россиян испытывают муки выбора при покупках
03:28Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
Лента новостейМолния