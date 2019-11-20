Источник: в Петербурге проходят обыски по делу о контрактах "Водоканала"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ущерб по которому оценивается в сумму 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Проводятся следственные действия в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.
31 января, 11:05Инспектор водоканала в Сочи получил премию за отказ от взятки
По его словам, уголовное дело было возбуждено по статье 165 УК РФ ("Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием"), ущерб оценивается в 1 миллиард рублей. Фигурантов подозревают в необоснованном завышении тарифов, уточнил источник.