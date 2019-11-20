Источник: в Петербурге проходят обыски по делу о контрактах "Водоканала"

"Проводятся следственные действия в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Инспектор водоканала в Сочи получил премию за отказ от взятки

Инспектор водоканала в Сочи получил премию за отказ от взятки

По его словам, уголовное дело было возбуждено по статье 165 УК РФ ("Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием"), ущерб оценивается в 1 миллиард рублей. Фигурантов подозревают в необоснованном завышении тарифов, уточнил источник.