Аграрии Ленобласти побили ряд рекордов в сборе урожая в 2019 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Благодаря хорошим в этом году климатическим условиям объем производства продукции в сельских хозяйствах всех категорий в Ленинградской области к концу 2019 года составит свыше 104,4 миллиарда рублей, что на 5,4% больше прошлогодних показателей.

Соответствующие цифры озвучил журналистам заместитель председателя правительства региона, председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко.

Погода позволяет

"В этом году погода нас порадовала, что отразилось в цифрах и результатах. Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит свыше 104,4 миллиарда рублей, в то время как в 2018 году он составлял 91,7 миллиарда рублей. Считаю, что мы получили хороший результат", - сказал Малащенко.

Он пояснил, что по итогам сезона в регионе было собрано 146 тысяч тонн зерновых культур, что составляет 121,4% к уровню 2018 года. При этом, как отметил спикер, это лучший результат за семь лет. Кроме того в этом году областным аграриям удалось остановить "падение картофеля". Собрано 204,4 тысячи тонн, что является 100%-м выполнением плана.

"Общая урожайность, на сегодняшний день, 256 центнеров с гектара. Овощей в этом году мы собрали 175,5 тысячи тонн (100%), при этом средняя урожайность 381 центнер с гектара. Таким образом, запланированные цифры по сбору урожая мы перевыполнили", - отметил спикер.

Он добавил, что в этом году аграрии активно собирали овощи защищенного грунта – 52,27 тысяч тонн (102,3% к уровню 2018 года), а также цветы – 39 миллиона штук (109,5%) и грибы – 2,3 тысячи тонн (153%).

"Мы являемся лидерами в Российской Федерации по производству овощей. Сегодня показатели чуть более 30 миллионов штук. Кроме того, агроферма "Выборжец" в этом году запустила комплекс по выращиванию грибов на 3,9 гектара, и на сегодняшний день произвела первые 500 тонн грибов. Мы планируем, что в следующем году "Выборжец" выйдет на свою проектную мощность - 10 тысяч тонн по году",- отметил Малащенко.

Также власти Ленобласти заинтересованы в развитии плодово-ягодных культур. Несмотря на то, что пару лет назад развитие этого направления вызывало опасения, то сейчас региональные аграрии показали, что на существующих 137 гектарах садов можно получить приличный урожай. Так в этом году был собран первый урожай ягод - клубника, голубика и малина - 50 тонн.

Животноводство стремительно развивается

"В этом году мы активно заготавливали корма – 418 тысяч тонн кормовых единиц или 33,8 центнера на одну условную голову. К примеру, на прохождение осенне-зимнего периода нужно 19,8 центнера на голову. Мы подготовились к зиме, тем более что основное направление у нас молочное производство", - сообщил Малащенко.

Он пояснил, что также власти региона планомерно достигают поставленных в прошлом году цифр в животноводстве. По предварительным данным, в этом году будет произведено молока – 635,3 тысячи тонн (101,8% к 2018 году), что опять выведен Ленобласть в топ-регионов России по данным показателям. Надой на одну фуражную корову составит 8,6 тысячи килограмм (100,1%). Что касается мяса, то в этом году планируется произвести 383,1 тысячи тонн (100%), а также удержать "пальму первенства" по производству яйца – 3,185 миллиарда штук.

"На сегодняшний день реализуется инвестпроект по утилизации птичьего помета. Сейчас построен и введено в эксплуатацию цех по его сжиганию, который выдаёт тепло. Следующая стадия, которая планируется на следующий год - за счёт тепловой энергии птицефабрики будут обеспечиваться электричеством", - подчеркнул зампред комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти.

Что касается "рыбного направления", то в текущем году вылов рыбы составил 22,5 тысячи тонн. Кроме того, активно развивается направление по ее выращиванию - 9,8 тысячи тонн и производству рыбной продукции – 58,5 тысячи тонн.