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РИА Новости

Комитет ГД не поддержал предложение о снятии моратория на смертную казнь

12:08 20.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду принял решение рекомендовать ГД отклонить проект постановления, подготовленный КПРФ, в котором депутаты предложили президенту России Владимиру Путину принять меры по снятию моратория на смертную казнь.
Соответствующий проект постановления был подготовлен фракцией КПРФ в конце октября.
Как следует из проекта решения комитета, предлагаемое постановление не имеет правового предмета для обсуждения. Депутаты отметили, что подписание Россией в 1997 году протокола №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод в части отмены смертной казни, несмотря на отсутствие ратификации этого акта, "в соответствии со статьей 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года обвязывает Российскую Федерацию воздерживаться от любых действий, которые лишили бы договор его объекта и цели".
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"На основании изложенного комитет по государственному строительству и законодательству не поддерживает представленный проект постановления и предлагает его отклонить", - говорится в проекте решения комитета.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя идею отменить мораторий на смертную казнь в РФ после убийства в Саратове 9-летней девочки, заявил, что те, кто лишают жизни женщин и детей, заслуживают такой меры наказания.
Девятилетняя девочка в Саратове в начале октября ушла из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". Спустя два дня власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
Член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе
22 октября, 17:46Сказано в эфире
"Возникает несколько вопросов". Адвокат об условиях возврата смертной казниДискуссии о возвращении смертной казни после убийства 9-летней саратовчанки не утихают. В эфире радио Sputnik адвокат, член СПЧ Шота Горгадзе высказал мнение о том, при каких условиях возможно восстановление исключительной меры наказания.
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Следственный комитет РФКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинМоскваСаратовРоссияОбщество
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