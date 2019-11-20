Работы Фаберже и придворных ювелиров показывают в Историческом музее

Пепельница, фирма К. Фаберже, на выставке "Фаберже и придворные ювелиры"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Почти 300 произведений фирмы Фаберже и придворных ювелиров представлены на выставке в Историческом музее.

В экспозиции — работы мастеров эпохи русского ренессанса, второй половины ХIХ – начала ХХ веков, многие из который выставляются впервые.

"Во всех сферах жизни государства участвовало ювелирное дело — в армии, на флоте, в церкови, это и государственные подарки и так далее", — рассказала РИА Новости куратор Галина Смородинова.

Отдельная витрина посвящена украшениям. В ней, в частности, показаны работы фирмы Ивана Дмитриевича Чичелева. По словам Смородиновой, он делал вещи высокого качества, которые, к сожалению, почти не сохранились. В ГИМе представлены две его вещи: браслет из золота, украшенный жемчугом, рубинами и эмалью, и золотая брошь в таком же стиле.

Также можно увидеть первое попавшее в коллекцию ГИМа кольцо, сделанное Фаберже, и брошь из аквамарина — камня, который любила императрица Александра Федоровна, и который был очень моден в те времена.

"На выставке есть вещи, связанные с царской фамилией, — рассказала РИА Новости куратор выставки Мария Ворожбитова. — Многие из членов монаршей семьи были шефами гвардейских полков. И здесь мы показываем стаканчик с вензелями работы фирмы Фаберже, из которого пил Николай II во время одного из застолий Преображенского полка в 1898 году".

Рядом в витрине — чарка, из которой 21 мая 1906 года император пил на празднике Измайловского полка.

Работам фирмы Фаберже на выставке посвящен особый раздел: в центре зала представлены скульптуры, предметы быта (пепельницы, вазы), портсигары и многое другое.

Также в экспозиции — вещи русских мастеров Игнатия Сазикова, Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова и других.