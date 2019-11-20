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РИА Новости

Работы Фаберже и придворных ювелиров показывают в Историческом музее

12:17 20.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПепельница, фирма К. Фаберже, на выставке "Фаберже и придворные ювелиры"
Пепельница, фирма К. Фаберже, на выставке Фаберже и придворные ювелиры
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Почти 300 произведений фирмы Фаберже и придворных ювелиров представлены на выставке в Историческом музее.
В экспозиции — работы мастеров эпохи русского ренессанса, второй половины ХIХ – начала ХХ веков, многие из который выставляются впервые.
"Во всех сферах жизни государства участвовало ювелирное дело — в армии, на флоте, в церкови, это и государственные подарки и так далее", — рассказала РИА Новости куратор Галина Смородинова.
Отдельная витрина посвящена украшениям. В ней, в частности, показаны работы фирмы Ивана Дмитриевича Чичелева. По словам Смородиновой, он делал вещи высокого качества, которые, к сожалению, почти не сохранились. В ГИМе представлены две его вещи: браслет из золота, украшенный жемчугом, рубинами и эмалью, и золотая брошь в таком же стиле.
Также можно увидеть первое попавшее в коллекцию ГИМа кольцо, сделанное Фаберже, и брошь из аквамарина — камня, который любила императрица Александра Федоровна, и который был очень моден в те времена.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧайно-кофейный сервиз, мастерская А. С. Брагина, на выставке "Фаберже и придворные ювелиры", посвященной российскому ювелирному искусству второй половины ХIХ начала ХХ века, в Государственном историческом музее в Москве.
Чайно-кофейный сервиз, мастерская А. С. Брагина, на выставке Фаберже и придворные ювелиры
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Чайно-кофейный сервиз, мастерская А. С. Брагина, на выставке "Фаберже и придворные ювелиры", посвященной российскому ювелирному искусству второй половины ХIХ начала ХХ века, в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Набор для вина, фирма И. П. Хлебникова, на выставке "Фаберже и придворные ювелиры"

Набор для вина, фирма И. П. Хлебникова, на выставке Фаберже и придворные ювелиры
2 из 4

Набор для вина, фирма И. П. Хлебникова, на выставке "Фаберже и придворные ювелиры"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Выставка "Фаберже и придворные ювелиры" в Государственном историческом музее в Москве

Посетительница выставки Фаберже и придворные ювелиры в Государственном историческом музее в Москве
3 из 4

Выставка "Фаберже и придворные ювелиры" в Государственном историческом музее в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Посетительница выставки "Фаберже и придворные ювелиры"

Посетительница выставки Фаберже и придворные ювелиры в Государственном историческом музее в Москве
4 из 4

Посетительница выставки "Фаберже и придворные ювелиры"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 4
Чайно-кофейный сервиз, мастерская А. С. Брагина, на выставке "Фаберже и придворные ювелиры", посвященной российскому ювелирному искусству второй половины ХIХ начала ХХ века, в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 4

Набор для вина, фирма И. П. Хлебникова, на выставке "Фаберже и придворные ювелиры"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 4

Выставка "Фаберже и придворные ювелиры" в Государственном историческом музее в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 4

Посетительница выставки "Фаберже и придворные ювелиры"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
"На выставке есть вещи, связанные с царской фамилией, — рассказала РИА Новости куратор выставки Мария Ворожбитова. — Многие из членов монаршей семьи были шефами гвардейских полков. И здесь мы показываем стаканчик с вензелями работы фирмы Фаберже, из которого пил Николай II во время одного из застолий Преображенского полка в 1898 году".
Рядом в витрине — чарка, из которой 21 мая 1906 года император пил на празднике Измайловского полка.
Работам фирмы Фаберже на выставке посвящен особый раздел: в центре зала представлены скульптуры, предметы быта (пепельницы, вазы), портсигары и многое другое.
Также в экспозиции — вещи русских мастеров Игнатия Сазикова, Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова и других.
Выставка "Фаберже и придворные ювелиры" продлится до 30 апреля.
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