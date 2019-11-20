В Москве таможенники обнаружили более 12 тонн контрабандного табака

"Более 12 тонн кальянного табака стоимостью 50 миллионов рублей обнаружили сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и центральной акцизной таможни во взаимодействии с Юго-Западной транспортной прокуратурой в складском комплексе на северо-западе Москвы", - говорится в сообщении.