В Москве таможенники обнаружили более 12 тонн контрабандного табака

"Более 12 тонн кальянного табака стоимостью 50 миллионов рублей обнаружили сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и центральной акцизной таможни во взаимодействии с Юго-Западной транспортной прокуратурой в складском комплексе на северо-западе Москвы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что табак был произведен в разных странах: ОАЭ, Иордании, США, Испании, Армении, Украины. Акцизные марки и документы на товар отсутствовали.
Также на складе оперативники нашли подпольное производство курительных кальянных смесей: просроченный табак фасовали в новые упаковки, наклеивали этикетки и изменяли срок годности. По данным ведомства, сумма неуплаченных таможенных платежей составила около 100 миллионов рублей.