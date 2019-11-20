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РИА Новости

В Москве таможенники обнаружили более 12 тонн контрабандного табака

12:05 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной таможенной службы РФ
Сотрудник Федеральной таможенной службы РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудник Федеральной таможенной службы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Московские таможенники обнаружили в складском комплексе на северо-западе Москвы более 12 тонн контрабандного кальянного табака стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба ФТС РФ.
"Более 12 тонн кальянного табака стоимостью 50 миллионов рублей обнаружили сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и центральной акцизной таможни во взаимодействии с Юго-Западной транспортной прокуратурой в складском комплексе на северо-западе Москвы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что табак был произведен в разных странах: ОАЭ, Иордании, США, Испании, Армении, Украины. Акцизные марки и документы на товар отсутствовали.
Также на складе оперативники нашли подпольное производство курительных кальянных смесей: просроченный табак фасовали в новые упаковки, наклеивали этикетки и изменяли срок годности. По данным ведомства, сумма неуплаченных таможенных платежей составила около 100 миллионов рублей.
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Федеральная таможенная служба РФМоскваРоссияПроисшествия
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