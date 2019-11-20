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РИА Новости

Украина решила взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

12:02 20.11.2019 (обновлено: 14:19 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) собирается потребовать от Москвы возмещение убытков, понесенных из-за возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщается на сайте АМПУ.
Соответствующее письменное уведомление планируется направить в российское правительство до конца текущего года.

"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 миллиарда гривен (3,26 миллиарда рублей. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отсутствия ответа в течение полугода украинская сторона обратится в международный арбитраж.
Как заявил в беседе с RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, Украине пора перейти от обвинительных исков в адрес России к конструктивному диалогу. По его мнению, Киев находится в стадии стагнации и ему "явно не хватает средств на текущие расходы государственного характера".
Линии электропередач
28 августа, 12:30
"Укрэнерго" уведомила Россию об иске из-за крымских активов
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Ситуация на УкраинеКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот и возвращай им кораблики! Да если Россия 100 млрд. долларов Украине даст безвозмездно, этот жест все равно извратят до наоборот , как акт скрытой агрессии и оккупации. Надо знать главное! На Украине верховодят нацисты, а с ними о чем либо договариваться бессмысленно, так же как и подмасливать фашистский режим - все равно все деньги пойдут на "танки". Нацистская идеология нацелена на уничтожение врага, не важно какого, реального или выдуманного - главное это иметь объект ненависти, чтобы подогревать агрессивную толпу.
20 ноября, 12:13
для души и дела
2550013304
Вот оно как! Значит Продать Крым за денежку можно?
20 ноября, 12:15
Evgeny Zayvy
82271001
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