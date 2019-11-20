Украина решила взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 миллиарда гривен (3,26 миллиарда рублей. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.