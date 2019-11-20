Украина решила взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) собирается потребовать от Москвы возмещение убытков, понесенных из-за возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщается на сайте АМПУ.
Соответствующее письменное уведомление планируется направить в российское правительство до конца текущего года.
"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 миллиарда гривен (3,26 миллиарда рублей. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае отсутствия ответа в течение полугода украинская сторона обратится в международный арбитраж.
Как заявил в беседе с RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, Украине пора перейти от обвинительных исков в адрес России к конструктивному диалогу. По его мнению, Киев находится в стадии стагнации и ему "явно не хватает средств на текущие расходы государственного характера".
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