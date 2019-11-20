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РИА Новости

Forbes назвал богатейших Instagram-блогеров в России

11:38 20.11.2019 (обновлено: 14:52 20.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иконка социальной сети Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак возглавила рейтинг 15 российских блогеров, которые больше всего зарабатывают в Instagram, по версии журнала Forbes.
Эксперты проанализировали данные с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года, предоставленные исследовательской компанией Double Data. Специалисты Double Data изучили аккаунты российских Instagram-блогеров с общим числом подписчиков более 2 миллионов человек. Из них были отобраны 32 блогера с наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Далее Forbes собрал данные о стоимости размещения различных типов публикаций у этих блогеров и выделил 15 человек, заработавших больше всего. После этого журнал связался с ними для корректировки информации.
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Как отмечает издание, Собчак монетизирует свой аккаунт в Instagram, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. Известная телеведущая нередко отмечает в своем профиле бренды одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga. Доход Собчак, по оценке журнала, составил 1,6 миллиона долларов.
Вторую строчку заняла телеведущая Регина Тодоренко с доходом 860 тысяч долларов, третью - певица Ольга Бузова с таким же доходом. На четвертом месте - автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев с доходом 850 тысяч долларов, на пятом - певица Полина Гагарина, чей доход составил 770 тысяч долларов. Певица Елена Темникова заняла шестое место рейтинга с доходом 760 тысяч долларов.
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"Причина того, что в рейтинге одни звезды и медийные личности, - кроссплатформенность, когда подписчики идут за звездой с платформы на платформу", - приводит издание комментарий специалиста Double Data Льва Грунина.
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Instagram, Inc.Яна РудковскаяПолина ГагаринаКсения СобчакВиктория (Австралия)МоскваРоссияТехнологииОбщество
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