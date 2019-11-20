Forbes назвал богатейших Instagram-блогеров в России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак возглавила рейтинг 15 российских блогеров, которые больше всего зарабатывают в Instagram, по версии Телеведущая Ксения Собчак возглавила рейтинг 15 российских блогеров, которые больше всего зарабатывают в Instagram, по версии журнала Forbes

Эксперты проанализировали данные с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года, предоставленные исследовательской компанией Double Data. Специалисты Double Data изучили аккаунты российских Instagram-блогеров с общим числом подписчиков более 2 миллионов человек. Из них были отобраны 32 блогера с наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Далее Forbes собрал данные о стоимости размещения различных типов публикаций у этих блогеров и выделил 15 человек, заработавших больше всего. После этого журнал связался с ними для корректировки информации.

Как отмечает издание, Собчак монетизирует свой аккаунт в Instagram, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. Известная телеведущая нередко отмечает в своем профиле бренды одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga. Доход Собчак, по оценке журнала, составил 1,6 миллиона долларов.

Вторую строчку заняла телеведущая Регина Тодоренко с доходом 860 тысяч долларов, третью - певица Ольга Бузова с таким же доходом. На четвертом месте - автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев с доходом 850 тысяч долларов, на пятом - певица Полина Гагарина, чей доход составил 770 тысяч долларов. Певица Елена Темникова заняла шестое место рейтинга с доходом 760 тысяч долларов.

Далее следуют боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (570 тысяч долларов), актриса Анна Хилькевич (570 тысяч долларов), продюсер Яна Рудковская (560 тысяч долларов), блогер Ида Галич (550 тысяч долларов), модель Дарья Клюкина (560 тысяч долларов), певица Вера Брежнева (480 тысяч долларов), телеведущая Ирена Понарошку (430 тысяч долларов), бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня (410 тысяч долларов). Замыкает рейтинг актриса Наталья Рудова с доходом 400 тысяч долларов.