Морозов призвал Эстонию "не баловаться" с территориальным вопросом

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Таллину следует прекратить "баловаться" с территориальными претензиями к России, иначе может выясниться, что это не Эстония должна получить дополнительные территории, а наоборот, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Таллину следует прекратить "баловаться" с территориальными претензиями к России, иначе может выясниться, что это не Эстония должна получить дополнительные территории, а наоборот, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов

Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории". Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.

"Я бы не советовал баловаться с историей. А то запросто выяснится, что это не Эстония должна получить дополнительные территории, а совсем наоборот. Этот вопрос надо закрыть раз и навсегда. Такова наша позиция", - заявил Морозов. По его словам, Россия не имеет территориальных претензий к Таллину.

"Но и всякие благоглупости с его стороны выслушивать не намерены", - подчеркнул сенатор. Он напомнил, что уже не в первый раз эстонские политики поднимают вопрос о территориальных притязаниях к России.