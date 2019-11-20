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РИА Новости

Морозов призвал Эстонию "не баловаться" с территориальным вопросом

11:27 20.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Таллину следует прекратить "баловаться" с территориальными претензиями к России, иначе может выясниться, что это не Эстония должна получить дополнительные территории, а наоборот, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории". Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.
Здание посольства РФ в Эстонии
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"Я бы не советовал баловаться с историей. А то запросто выяснится, что это не Эстония должна получить дополнительные территории, а совсем наоборот. Этот вопрос надо закрыть раз и навсегда. Такова наша позиция", - заявил Морозов. По его словам, Россия не имеет территориальных претензий к Таллину.
"Но и всякие благоглупости с его стороны выслушивать не намерены", - подчеркнул сенатор. Он напомнил, что уже не в первый раз эстонские политики поднимают вопрос о территориальных притязаниях к России.
"Эстонская государственность, как известно, молода, и ее история в плане территориального становления очень противоречива. И многие эстонские города мы, к примеру, знаем под русскими именами", - сказал Морозов.
Здание Парламента в Таллине
Вчера, 10:37Сказано в эфире
"Сотрясение воздуха". Сенатор о претензиях Эстонии на земли РФ Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть "эстонские территории". Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik российский сенатор Владимир Джабаров.
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Олег МорозовСовет Федерации РФЭстонияРоссияТаллинВ мире
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