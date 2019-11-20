В Благовещенске Росгвардия будет охранять колледж, где произошла стрельба

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии будут охранять колледж Благовещенска, где студент открыл стрельбу, сообщает минобразования Приамурья.
"Начато заключение договоров на оказание услуг физической охраны с ФГУП "Охрана" Росгвардии. Это уже сделали Амурский колледж строительства и ЖКХ и Амурский педагогический колледж", - говорится в сообщении.
Кроме того, для усиления мер безопасности образовательные организации Амурской области закупают средства охраны. После случая в Амурском колледже строительства и ЖКХ металлоискатели приобрели два учреждения: Амурский аграрный колледж и Амурский многофункциональный центр профессиональный квалификаций.
В колледжах, подведомственных министерству образования и науки Амурской области, насчитывается 16 металлоискателей. Учреждениям нужно еще в 58 таких приборах. Также колледжи сообщают о потребности в дополнительных турникетах, "тревожных кнопках", камерах видеонаблюдения и прочем оборудовании. Средства на это предоставят из резервного фонда Амурской области.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждены дела о халатности сотрудников колледжа и ненадлежащей охране. Сотрудник и гендиректор охранявшего колледж ЧОПа арестованы.