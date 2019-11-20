В Благовещенске Росгвардия будет охранять колледж, где произошла стрельба

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба. Архивное фото

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники Росгвардии будут охранять колледж Благовещенска , где студент открыл стрельбу , сообщает минобразования Приамурья.

"Начато заключение договоров на оказание услуг физической охраны с ФГУП "Охрана" Росгвардии. Это уже сделали Амурский колледж строительства и ЖКХ и Амурский педагогический колледж", - говорится в сообщении.

Кроме того, для усиления мер безопасности образовательные организации Амурской области закупают средства охраны. После случая в Амурском колледже строительства и ЖКХ металлоискатели приобрели два учреждения: Амурский аграрный колледж и Амурский многофункциональный центр профессиональный квалификаций.

В колледжах, подведомственных министерству образования и науки Амурской области, насчитывается 16 металлоискателей. Учреждениям нужно еще в 58 таких приборах. Также колледжи сообщают о потребности в дополнительных турникетах, "тревожных кнопках", камерах видеонаблюдения и прочем оборудовании. Средства на это предоставят из резервного фонда Амурской области.