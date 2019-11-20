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РИА Новости

В Благовещенске Росгвардия будет охранять колледж, где произошла стрельба

11:09 20.11.2019
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
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Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии будут охранять колледж Благовещенска, где студент открыл стрельбу, сообщает минобразования Приамурья.
"Начато заключение договоров на оказание услуг физической охраны с ФГУП "Охрана" Росгвардии. Это уже сделали Амурский колледж строительства и ЖКХ и Амурский педагогический колледж", - говорится в сообщении.
Сотрудник СК РФ в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
19 ноября, 12:12
Защита обжаловала арест главы ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Кроме того, для усиления мер безопасности образовательные организации Амурской области закупают средства охраны. После случая в Амурском колледже строительства и ЖКХ металлоискатели приобрели два учреждения: Амурский аграрный колледж и Амурский многофункциональный центр профессиональный квалификаций.
В колледжах, подведомственных министерству образования и науки Амурской области, насчитывается 16 металлоискателей. Учреждениям нужно еще в 58 таких приборах. Также колледжи сообщают о потребности в дополнительных турникетах, "тревожных кнопках", камерах видеонаблюдения и прочем оборудовании. Средства на это предоставят из резервного фонда Амурской области.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждены дела о халатности сотрудников колледжа и ненадлежащей охране. Сотрудник и гендиректор охранявшего колледж ЧОПа арестованы.
Сотрудники правоохранительных органов у здания колледжа в Благовещенске
19 ноября, 06:08
В Приамурье проверят студентов — владельцев оружия после ЧП в колледже
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Стрельба в благовещенском колледжеРосгвардияСледственный комитет РФАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
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