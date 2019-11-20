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РИА Новости

В России ответили на призыв Таллина вернуть "отнятые" у Эстонии территории

11:08 20.11.2019 (обновлено: 11:59 20.11.2019)
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© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство России в Таллине
Посольство России в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
Посольство России в Таллине. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали заявление спикера парламента Эстонии, члена Консервативной народной партии EKRE Хенна Пыллуааса о том, что Москва должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные" пять процентов территории.

"Неконструктивный подход"

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT напомнил, что аннексии не было, призвав Таллин к выстраиванию конструктивного диалога с Москвой.

"Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов, и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения".

Антон Морозов

"Рассуждения ни о чем"

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT назвал слова Пыллуааса гипотетическими рассуждениями ни о чем, отметив при этом их ярко выраженный русофобский характер.
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"Юридической силы, конечно, никакой не имеют, но раздражителем в двусторонних отношениях являются. Что касается, еще раз повторяю, сути вопроса: никаких пограничных разногласий у нас в этой части света нет, не было и, я надеюсь, не будет", — заключил сенатор.

"Поднять градус напряженности"

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik заявил, что Россия "ничего не должна" Эстонии. Он выразил мнение, что эстонские политики пытаются "подогреть напряженность" между Россией и западными странами.
"И я думаю, чем раньше они перестанут делать подобные заявления, тем лучше будут развиваться отношения между нашими странами. Они же сами прекрасно понимают, что это абсолютно бесперспективное и беспочвенное заявление. <…> Младоевропейцы, к которым я отношу все три страны Прибалтики и Польшу, постоянно муссируют всякие политические глупости, чтобы поднять градус напряженности".
Сенатор Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Сенатор призвал Пыллуааса перестать тратить время на подобные заявления.

"Какие тут могут быть вопросы?"

По словам научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, территориальные претензии эстонских политиков к России абсолютно беспочвенны. Он отметил, что при наличии приграничных споров и проблем Эстония не смогла бы вступить в НАТО.
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"Те границы, о которых мечтают эстонские политики, в 1920 году были фактически навязаны. Россия находилась в состоянии гражданской войны", — объяснил он.

"Вопрос давно закрыт"

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич заявил РИА Новости, что слова Пыллуааса являются спекуляцией и элементом внутриполитической борьбы в прибалтийской республике.
"Внешнеполитический фактор от этого никакой, потому что вопрос территориальных споров с Эстонией давно закрыт. Он закрыт де-факто в 1993-1994 годах, когда этот вопрос перестал как политический обсуждаться на государственных переговорах российской и эстонской делегацией. В 1997 году был подписан первый технический договор, который урегулировал непосредственно линию (границу)", — сказал он.
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Ранее Пыллуаас, комментируя заявление директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора от 1920 года, написал в фейсбуке, что Москва якобы должна вернуть республике "аннексированные" территории.
В интервью РИА Новости дипломат подчеркивал, что в ходе обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами Эстония ссылается на не имеющий юридической силы документ, предполагающий фактически территориальные претензии к России. Беляев также выразил надежду, что эстонская сторона будет соблюдать свою часть обязательств по вопросу ратификации, в частности отказ от "любых политических довесков".
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Хенн ПыллуаасАнтон МорозовСергей БеляевВладимир ДжабаровМИД РФСовет Федерации РФГосдума РФАндрей КлимовЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вообще-то... Россия купила эти земли у Швеции. За немалые деньги, между прочим. А независимость они получили ... - бесплатно. Может пора бы и ... заплатить?!
20 ноября, 12:00
Yurii
4820002
Война. День первый. Немцы захватили Эстонию. Война. День второй. Русские отбили Эстонию. Война. День третий. Немцы захватили Эстонию. Война. День четвертый. Русские отбили Эстонию. Война. День пятый. Эстонские пограничники подняты по тревоге.
20 ноября, 11:41
прпавел рябышев
9371000
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