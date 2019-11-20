В России ответили на призыв Таллина вернуть "отнятые" у Эстонии территории

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали заявление спикера парламента Эстонии, члена Консервативной народной партии EKRE Хенна Пыллуааса о том, что Москва должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные" пять процентов территории.
"Неконструктивный подход"
"Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов, и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения".
"Рассуждения ни о чем"
В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT назвал слова Пыллуааса гипотетическими рассуждениями ни о чем, отметив при этом их ярко выраженный русофобский характер.
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"Юридической силы, конечно, никакой не имеют, но раздражителем в двусторонних отношениях являются. Что касается, еще раз повторяю, сути вопроса: никаких пограничных разногласий у нас в этой части света нет, не было и, я надеюсь, не будет", — заключил сенатор.
"Поднять градус напряженности"
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik заявил, что Россия "ничего не должна" Эстонии. Он выразил мнение, что эстонские политики пытаются "подогреть напряженность" между Россией и западными странами.
"И я думаю, чем раньше они перестанут делать подобные заявления, тем лучше будут развиваться отношения между нашими странами. Они же сами прекрасно понимают, что это абсолютно бесперспективное и беспочвенное заявление. <…> Младоевропейцы, к которым я отношу все три страны Прибалтики и Польшу, постоянно муссируют всякие политические глупости, чтобы поднять градус напряженности".
Сенатор призвал Пыллуааса перестать тратить время на подобные заявления.
"Какие тут могут быть вопросы?"
По словам научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, территориальные претензии эстонских политиков к России абсолютно беспочвенны. Он отметил, что при наличии приграничных споров и проблем Эстония не смогла бы вступить в НАТО.
"Те границы, о которых мечтают эстонские политики, в 1920 году были фактически навязаны. Россия находилась в состоянии гражданской войны", — объяснил он.
"Вопрос давно закрыт"
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич заявил РИА Новости, что слова Пыллуааса являются спекуляцией и элементом внутриполитической борьбы в прибалтийской республике.
"Внешнеполитический фактор от этого никакой, потому что вопрос территориальных споров с Эстонией давно закрыт. Он закрыт де-факто в 1993-1994 годах, когда этот вопрос перестал как политический обсуждаться на государственных переговорах российской и эстонской делегацией. В 1997 году был подписан первый технический договор, который урегулировал непосредственно линию (границу)", — сказал он.
Ранее Пыллуаас, комментируя заявление директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора от 1920 года, написал в фейсбуке, что Москва якобы должна вернуть республике "аннексированные" территории.
В интервью РИА Новости дипломат подчеркивал, что в ходе обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами Эстония ссылается на не имеющий юридической силы документ, предполагающий фактически территориальные претензии к России. Беляев также выразил надежду, что эстонская сторона будет соблюдать свою часть обязательств по вопросу ратификации, в частности отказ от "любых политических довесков".